AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan, Anayasa Mahkemesinin Figen Yüksekdağ kararına eleştiri Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan, Anayasa Mahkemesinin Figen Yüksekdağ kararına eleştiri Açıklaması

17.07.2022 17:43
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan, Anayasa Mahkemesinin Figen Yüksekdağ kararına eleştiri Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında verdiği hak ihlali kararının Anayasa'ya aykırı ve hatalı olduğu eleştirisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında verdiği hak ihlali kararının Anayasa'ya aykırı ve hatalı olduğu eleştirisinde bulundu.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksekdağ hakkında milletvekili seçilmeden önce terör suçundan açılan davanın, milletvekili seçildikten sonra sonuçlandığını ve kesinleşen kararın TBMM Genel Kurulunda bilgiye sunulduğunu anımsattı.

Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesine göre seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla "temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması" başlıklı 14. maddedeki durumların yasama dokunulmazlığının kapsamı dışında olduğunu ifade eden Tunç, "Figen Yüksekdağ terör suçundan yargılandığı ve soruşturması seçimden önce başladığı için Anayasa'nın 14. maddesi gereğince yargılaması devam etmiş, 83. maddesi gereğince kesin hüküm Meclis Genel Kurulunda bilgiye sunulmuş, 84. maddesi gereğince de milletvekilliği düşürülmüştür. Tüm bu nedenlerle Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı Anayasa'ya aykırı, hatalı bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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