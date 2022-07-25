AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebine tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebine tepki Açıklaması

25.07.2022 19:41
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebine tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sağlık çalışanlarına şiddetin çözüme kavuşturulmasının siyasi rekabete konu edilmemesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sağlık çalışanlarına şiddetin çözüme kavuşturulmasının siyasi rekabete konu edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, sağlık çalışanlarına şiddet olayları hakkında genel görüşme önergesini görüşmek için Meclisin olağanüstü toplanması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Bu konudaki takdirin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ait olduğunu ifade eden Tunç, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi konusunda AK Parti grubu olarak hassas olduklarını vurguladı.

Sağlık çalışanlarına ve hekimlere şiddet olaylarının herkesi derinden üzdüğüne işaret eden Tunç, "Sağlık çalışanlarının her türlü şiddetten korunması için yasama, yürütme, yargı ve sivil toplum olarak topyekun kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Bugüne kadar gerek idari gerekse yasal birçok tedbiri uygulamaya koyduk." değerlendirmesini yaptı.

Tunç, Meclis çalışmalarına ara vermeden önce hayata geçirilen son işlerden birinin sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi konusundaki yasal düzenlemeler olduğunu hatırlattı.

Bu düzenlemelerle Türk Ceza Kanunu'nda kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması halinde verilecek cezanın 1/6 oranına kadar artırılmasına yönelik değişikliği hayata geçirdiklerini anlatan Tunç, şunları kaydetti:

" Ceza Muhakemesi Kanunu'nda da değişiklik yaparak kasten yaralama suçunun, Sağlık çalışanlarına karşı işlenmesi durumunda tutuklama sebebinin var sayılacağına yönelik düzenlemeyi yasalaştırdık ve bu suçu Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında kataloğa dahil ettik. Bundan sonra da sağlık çalışanlarımıza şiddetin önlenmesi için gerek idari gerekse yasal alınması gereken tüm tedbirleri almakta kararlıyız. Sağlık çalışanlarına şiddetin çözüme kavuşturulması siyasi rekabete konu edilebilecek bir konu değil. Millet olarak hepimizi rahatsız eden bu sorunu çözmek için yapılan çalışmaları göz ardı etmemek gerekir."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, Yılmaz Tunç, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebine tepki Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplanması talebine tepki Açıklaması - Son Dakika
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