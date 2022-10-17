AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "24. ve 41. maddeye ilişkin metnimizi bitirdik" - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "24. ve 41. maddeye ilişkin metnimizi bitirdik"

17.10.2022 16:26

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "24. ve 41. maddeye ilişkin metnimizi bitirdik" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "24 ve 41. Maddeye ilişkin teklifimizi metnimizi bitirdik.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "24. ve 41. maddeye ilişkin metnimizi bitirdik"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "24 ve 41. Maddeye ilişkin teklifimizi metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile Cumhurbaşkanımıza sunacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin gündeminden bahseden Turan, "Gündemimizde Lübnan tezkeresi var. Onu bir yıl daha uzatılmasını görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca Çarşamba günü grup toplantımız var. Bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi'ye partimize katılım töreni dolayısıyla rozet takmasını ön görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anayasaya ilişkin düzenlemeler için büyük bir özveriyle çalışıldığının altını çizen Turan, "Bakanımızın öncülüğünde önemli mesai harcadılar. Bizler 24. ve 41. Maddeye ilişkin teklifimizi metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile soracağız Cumhurbaşkanımıza. Çıkan kararı da kamuoyuna duyuracağız. İki konuya ilişkin teklifimiz de hazır. Ama hangisi geçerli olur hangisi olmaz son bir arzdan sonra değerlendireceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Bülent Turan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan: '24. ve 41. maddeye ilişkin metnimizi bitirdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "24. ve 41. maddeye ilişkin metnimizi bitirdik" - Son Dakika
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