ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu - Son Dakika
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ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu

18.07.2022 20:42

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3. etap doğal gaz temel atma ve doğal gaz yakma törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Meclisin son haftasında toplumun birçok kesiminin beklediği önemli sorunları geride bırakarak Çanakkale'ye geldiklerini söyledi.

3600 ek gösterge, KDV indirimi, memur maaşları ve asgari ücretin arttırılması gibi şu an gündemdeki sorunların birçoğunu çözdüklerini anlatan Turan, "Dert var ama çözümü biliyoruz diyoruz. Sorun var ama sorunu görüyoruz diyoruz. Bizim ekonomik sorunlarımızı büyüklerimiz eski günlerden daha iyi bilecek. Hatırlayın 2001 krizinde bu ülkede çarklar durmuştu. Ekonominin çarkları dönmüyordu. Kapanan fabrikalar, batan bankalar. Her gün bunları konuşuyorduk. Dönün geriye, 1995 krizinde o zaman ki 24 Nisan kararlarıyla beraber bütün ülkenin yönetimini İMF'ye veren hiçbir karar alamayan bir ülkenin günlerini yaşıyorduk. Ne 1990 krizinde ne de 2001 krizindeki gibi yatırımların durduğu, ihracatın bittiği, istihdamın azaldığı bir döneme girmedik." diye konuştu.

Ufak tefek sorunlar bulunduğunu aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen fabrikalarımız kapanmadı hamdolsun. Batan bankamız var mı? Zamların karşılığında alt gelirli kesim zarar görmesin diye derhal toplantılar yaparak memur ve işçi zamlarını arttırmayı görev bildik. Şu an sosyal kesimlerimizin bütün çoğunluğunun beklentisi karşılandı ama asgari ücrete verilecek zamların esas düzenlemesi ocak ayında, yıl başında yapılacak. Buna rağmen sorun var deyip toplantılar yapıldı."

"Her problem bizim problemimiz"

Bülent Turan, Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, öğrencilerin aldıkları öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasının kararlaştırıldığını söylediğini dile getiren Turan, "26 milyar gibi büyük bir rakam öğrencilerimizin üzerinden kalktı. Milyonlarca gencimizin beklentisiydi. Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız. Birisi çıkmış 'Ben demiştim ondan yaptı.' dedi. Tarza baktığımızda sosyal medya fenomeni mi, sosyal medya trolü mü, genel başkan mı, belli olmayan bir söylem ile bu ülkenin iktidarına verecek bir aklının olmadığını söylemek isterim. Eğer biz ondan akıl alıyor olsaydık 'PYD komşumuz olsun.' demesi gibi, işsizliğin çözümü için 'muhtarlara özel kalem vermek' gibi birçok konuda Türkiye'yi değil de Avrupa'yı ve Amerika'yı anması gibi hatalarından dolayı kaçardık oradan. O yüzden bizim o siyasi akla değil milletin vicdanına ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 3. etap doğal gaz temel atma ve doğal gaz yakma töreni gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli, çevre ilçelerin belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu - Son Dakika

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