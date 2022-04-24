AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş" - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş"

24.04.2022 13:17
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan törenlerine katılmamasına ilişkin, "Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan törenlerine katılmamasına ilişkin, "Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan törenlerine katılmamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Turan, muhalefetin sığ tartışmaların odağı olduğunu ifade ederek, "Dünyada ve ülkemizde bu kadar yoğun gündem varken bu polemiklerin kime ne faydası var? Son olarak Gazi Meclis'in açılışı ve gözümüzün nuru çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan gibi özel gündemle toplanmamıza rağmen bayramın ruhuna uygun olmayan tavırlara şahit olduk. Cevap verirken bile hicap duyuyoruz ancak gerçekleri haykırmak da boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımızın devlet yönetim tecrübesinin zekatı bile bu muhalefeti ihya eder. Keşke konuştukları kadar biraz tarihe, arşivlere baksalar. Bakınız 1982'ye kadar Mecliste 23 Nisan özel oturumu hiç olmamış. Dolayısıyla Atatürk, İnönü, Bayar, Gürsel, Sunay, Korutürk zaten gelmemiş. Sonraki yıllarda Özal ve Demirel gibi liderler de hiç gelmemiş. Sezer, Gül, Erdoğan zaman zaman gelmiş. Tabii ki Cumhurbaşkanı Meclise gelebilir; ama Cumhurbaşkanı da Meclis Başkanı da benim dercesine her yıl gelen tek isim Kenan Evren olmuş. Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş" dedi.

Turan, 4 yıldır Anıtkabir'deki törenlere Meclis Başkanı Şentop'un öncülük ettiğini belirterek, "Muhalefetin bu durumu yeni gündem yapmasının, halk arasında 'Jeton yeni mi düştü? Günaydın' demekten başka açıklaması olamaz. Sayın Erdoğan'ın her ilgili törende Anıtkabir'e gittiği herkesin bildiği bir hakikat. Fakat Meclisin açılış yıl dönümünde yıllardır süregelen teamül Meclis Başkanının öncülüğünde yapılan Anıtkabir ziyaretidir. Eğer konu Meclisteki özel oturuma gelmekse Sayın Akşener'in de, başka birçok genel başkanın da katılmadığını hatırlatmak isterim. Bu tartışma sığ ve anlamsız. Muhalefetin çetelesi, algı, provokasyon ve iftira ile dolu olmamalı. Türkiye'nin geleceği için katkı sunmak hepimizin görevi. Bu kadar rahat yalan söylemek, bu kadar rahat iftira atmak, bu kadar rahat ithamda bulunmak siyasetin değil, ahlakın ve karakterin konusu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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cumhurbaşkanı, Anıtkabir, 23 Nisan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş" - Son Dakika
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