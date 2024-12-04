AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: "Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: "Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: "Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor" AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü.

04.12.2024 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: "Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü. Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor? Biz, Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit'in "Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri?" ifadelerine ve TBMM'de dile getirdiği benzeri söylemlere cevap verdi.

Yenişehirlioğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, "Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü. Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor? Biz, Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde; mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu al bayrağın gölgesinde, huzurla, gururla ve mutlulukla yaşamaya ilelebet devam edeceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin bütünlüğünü, Suriye halkının güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini savunuyoruz. Hem kendi güvenliğimiz hem de güneyimizdeki halkların güvenliğinin sağlanması için bunca mücadele verirken bundan niye bu kadar rahatsızlık duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: 'Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:33 Suriye’de PKK’lı avı Tel Rıfat’tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler Suriye'de PKK'lı avı! Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:34:02. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: "Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.