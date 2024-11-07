AK Parti Han ve Çifteler İlçe Kongreleri Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Han ve Çifteler İlçe Kongreleri Gerçekleşti

AK Parti Han ve Çifteler İlçe Kongreleri Gerçekleşti

AK Parti'nin Han ve Çifteler 8'inci Olağan İlçe Kongreleri coşkuyla yapıldı. Han İlçe Başkanı Arif Taşçı ve Çifteler İlçe Başkanı Ümit Yaşar Kara yeniden başkan seçildiler. Kongreye yoğun katılım sağlandı.

07.11.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, Han ve Çifteler 8'inci Olağan İlçe Kongreleri'nde Han İlçe Başkanı Arif Taşçı, Çifteler İlçe Başkanı ise Ümit Yaşar Kara seçildi.

AK Parti Eskişehir'de 8. Olağan Kongre süreci devam ediyor. Han ve Çifteler 8'inci Olağan İlçe Kongreleri coşkuyla gerçekleştirildi. Tek listeli kongrelerde mevcut ilçe başkanları Arif Taşçı ve Ümit Yaşar Kara yeniden başkan seçildi. Kongreye; Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, Milletvekilleri; Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu yoğun katılım sağladı.

"Hemşehrilerimizin büyük coşkusuyla kongrelerimizi gerçekleştirdik"

Kongrelerdeki güzel atmosfer için teşkilat mensuplarına teşekkür eden Milletvekili Fatih Dönmez, "Birlik ve beraberlik ruhuyla yürüttüğümüz ilçe kongrelerimize durmaksızın devam ediyoruz. Teşkilatımızın ve hemşehrilerimizin büyük coşkusuyla kongrelerimizi gerçekleştirdik. Göreve seçilen Arif Taşçı ve Ümit Yaşar Kara başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Han ve Çifteler ilçe kongrelerimizi hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle tamamladık"

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, heyecanlarının her daim diri olduğunu belirterek, "Han ve Çifteler ilçe kongrelerimizi hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle tamamladık. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Kongrelerde seçilen başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Sakaryabaşı siyaset üstü meseledir"

Son olarak sözü alan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak şunları söyledi:

"Bu hafta Han ve Çifteler ilçelerimizde AK Parti teşkilatımızın gücünü ve birliğini bir kez daha sergilemek için bir araya geldik. Han ilçemizin yeri bende ayrıdır. Frig vadisi denildiğinde akla ilk gelen Han olmalı Afyonkarahisar veya başka bir yer değil. Biz şehir olarak yıllardır CHP'li zihniyet yüzünden bazı şeyleri sürekli başkalarına kaptırmaya alışır hale geldik. Bu şirin ilçemizde hem tarihi hem de kültürel anlamda gerçekten bir hazine yatıyor. Bu hazineyi önümüzdeki dönemde hep birlikte işleyeceğiz. Çiftelerli kardeşlerim, yeri gelmişken şu konuya da temas etmek istiyorum. Malumunuz Sakaryabaşı maalesef şu an sıkıntılı ve istemediğimiz bir durumda. Bazı yerel gazetelerde ve internet sitelerine baktığınızda buradaki sıkıntının DSİ'den kaynaklandığını iddia eden kendini bilmezler var. Bunların yazıp çizdiklerini hayretle takip ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Sakaryabaşı'ndaki sıkıntı şu anki mevcut CHP'li Çifteler Belediyesi'nin iş bilmezliğiyle alakalı. Açık ve net. Sen kimseye sormadan, kafana göre kalkıp rekreasyon alanındaki havuza ait kapakları açarsan, üzerine iş bilmez bir ekipten akıl alırsan havuzda su mu kalmaz. Sakaryabaşı'nın hali böyle içler acısı olur. Sonra suçunu bastırmak için kalkıp olayı dramatize etmeye çalışırsın. Çifteler'e son 1 senede meteor mu düştü ne oldu da bu güzelim yer bu hale geldi, düşünmek lazım. İnanın; bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar. Bunlara laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor. Ama siz değerli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar DSİ bu işi yakından takip ediyor. Çözüm için ne gerekiyorsa çaba gösteriyor. Böyle durumlarda yıkmak en kolayı yapmak ise zor olanıdır. Bizim için siyaset üstü bir mesele olan Sakaryabaşı'nı ve su meselesini milletvekillerimiz ile birlikte yakından takip ediyoruz. Sözlerime son verirken, Han İlçe Başkanımız Arif Taşçı ve Çifteler İlçe Başkanımız Ümit Yaşar Kara ile seçilecek olan yönetim kurulu üyesi her bir kardeşime hayırlı olsun dileklerimi iletiliyor, 8. Olağan Kongre sürecimizin; ülkemiz, milletimiz, partimiz, Han, Çifteler ve Eskişehir teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çifteler, AK Parti, Politika, Güncel, Han, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Han ve Çifteler İlçe Kongreleri Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:53:24. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Han ve Çifteler İlçe Kongreleri Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.