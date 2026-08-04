AK Parti Heyeti CHP'yi Ziyaret Edecek
Gül ve Yüksel, CHP grubunu çerçeve yasa hakkında bilgilendirmek için görüşecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel CHP grubunu ziyaret edecek.
Gül ve Yüksel CHP grubunu ziyaret ederek çerçeve yasa hakkında CHP'yi bilgilendirecek. Görüşme 15'te başlaması öngörülüyor. Görüşme basına kapalı yapılacak.
Kaynak: İHA
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