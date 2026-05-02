AK Parti heyeti Eskipazar\'da yatırımları inceledi

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç'ın da aralarında bulunduğu heyet, Eskipazar ilçesinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Bağçe, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin katıldığı program kapsamında, ilçede yürütülen projeler tek tek değerlendirildi.

Heyet, ilk olarak yapımı devam eden Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, ardından büyük ölçüde tamamlanan 500 kişilik öğrenci yurdu, yüzme havuzu, millet bahçesi ve sosyal donatı alanları ile Halk Eğitim Merkezi hizmet binasını ziyaret etti.

Program çerçevesinde Eskipazar Belediyesi'ne de geçen heyet, Belediye Başkanı Serkan Civa'dan yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı. İlçenin ihtiyaçları ve öncelikleri üzerine yapılan değerlendirmelerde, hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesi için iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

İncelemelerin ardından heyet, yapımı tamamlanan kapalı halı sahada düzenlenen dostluk maçına katıldı. Program, sporun birleştirici gücüne dikkat çekilen etkinlikle sona erdi. - KARABÜK