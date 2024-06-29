AK Parti Heyeti Kaynaşlı, Beyköy ve Gölyaka Belediye Başkanlarına Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Politika

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, il ve ilçe yönetimleriyle birlikte Kaynaşlı, Beyköy ve Gölyaka Belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti heyetinden Cumhur ittifaka belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 31 Mart seçimlerinde MHP'den Kaynaşlı Belediye Başkanı seçilen Eftal Altundal, Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak ve Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti il ve ilçe yönetimini ağırladı.

Milletvekili Öztürk, "Kaynaşlı'nın, Beyköy'ün ve Gölyaka'nın ihtiyaçlarına ve gelişmesine her zaman destek olduk, önümüzdeki dönemde de aynı gayretle destek olacağız. Bizleri ağırlayan başkanlarımıza teşekkür ediyorum görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE