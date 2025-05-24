AK Parti heyeti\'nden TCDD gar sahasının taşınacağı Kızılcaören bölgesinde inceleme

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Kızılcaören bölgesinde inşa edilmesi planlanan yeni gar sahasında saha incelemelerinde bulundu.

Heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen kamulaştırma süreci ve yeni gar alanıyla ilgili teknik çalışmaları yerinde değerlendirdi. Mevcut tren garı sahasının şehir dışına taşınmasıyla birlikte, Karabük şehir merkezinde ulaşım ve kent estetiği açısından önemli bir dönüşüm hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle, şehir merkezindeki demiryolu lojistiği dışarı alınacak; boşalan alan ise yeşil ve sosyal donatı alanlarına dönüştürülerek halkın kullanımına sunulacak.

Salt: "Karabük trafiği rahatlayacak, şehir merkezimiz yeşil alanla buluşacak"

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"AK Parti belediyeciliği, şehirlere sadece hizmet değil aynı zamanda vizyon kazandırır. Bu projeyle Karabük şehir merkezindeki trafik yükü azalacak, vatandaşlarımız yeşil alanlara ve sosyal yaşam imkanlarına kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Karabük Milletvekili Cem Şahin ise "Karabük'te uzun süredir planlanan bu önemli adım artık somutlaştı. Şehrimizin merkezinde yapılacak bu dönüşüm çok önemli. Yakından takip ediyoruz." dedi.

Milletvekili Ali Keskinkılıç da, "Kızılcaören'de kurulacak yeni gar alanı, şehir içi trafiği rahatlatmanın ötesinde; planlı kentleşme anlayışımızın temel taşı olacak. Süreci yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya "Merkezimiz nefes alacak, halkımıza yeni yaşam alanları sunacağız"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise yaptığı açıklamada, "Şehir merkezinde boşalan gar sahası, Karabüklüler için sosyal donatı alanlarına, yeşil parklara ve yürüyüş yollarına dönüştürülecek. Bu önemli dönüşümün ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza,kıymetli milletvekillerimize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi. - KARABÜK