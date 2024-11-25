AK Parti Heyetinden Bilecik'teki Yeni Müdürlere Ziyaret - Son Dakika
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Politika

AK Parti Heyetinden Bilecik'teki Yeni Müdürlere Ziyaret

AK Parti Heyetinden Bilecik\'teki Yeni Müdürlere Ziyaret

AK Parti Bilecik heyeti, yeni atanan İl Müftüsü ve müdürlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Yıldırım, Bilecik'in geleceği için birlikte çalışacaklarını belirtti.

25.11.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
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AK Parti heyeti, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ve Devlet Su İşler 33'üncü Şube Müdürlüğü Mustafa Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan İl Müftüsü Ahmet Dilek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ve DSİ 33'üncü Mustafa Şimşek gibi üç kurumları gezerek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlikte daha güçlü ve kalkınmış bir Bilecik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bilecik'in geleceği için birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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