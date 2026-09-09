AK Parti heyetinden Sarıkamış’ta gövde gösterisi: Teşkilat buluşması ve yatırımlar sahada incelendi

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, beraberindeki AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Sarıkamış'ta yoğun program gerçekleştirdi. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, köylerde tamamlanan ve yapımı devam eden yol ile altyapı yatırımları da yerinde incelendi. Çalkın ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin talep ve beklentilerini dinledi.

"Sarıkamış'ta teşkilat buluşması"

AK Parti heyetinin Sarıkamış programının ilk durağı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı oldu. Toplantıya AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda ilçede yürütülen teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, sahadan gelen talepler, vatandaşların beklentileri ve yerel hizmetler ele alındı. Teşkilatın saha çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, Sarıkamış'ın ihtiyaçları ve ilçenin gelişimine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Çalkın, toplantıda yaptığı değerlendirmede Sarıkamış'ın kendileri açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırımların artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

"Şehitler diyarı Sarıkamış bizim için çok kıymetli"

Sarıkamış'ın tarihi ve manevi önemine dikkat çeken Çalkın, ilçenin her alanda gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehitler diyarı Sarıkamış bizim için çok kıymetli. İlçemizin her türlü hizmeti alması ve kalkınması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantının ardından AK Parti heyeti, ilçe merkezindeki teşkilat çalışmalarının yanı sıra kırsalda devam eden yatırımları da yerinde görmek üzere köylerde incelemelerde bulundu.

"8,5 kilometrelik grup köy yolunda çalışmalar sürüyor"

Heyetin saha programındaki ilk adres Şehitemin-Belencik-Geçikmez Grup Köy Yolu oldu. Yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğundaki grup köy yolunda devam eden yapım çalışmaları yerinde incelendi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çalkın ve beraberindeki heyet, yolun bölgedeki köyler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Grup köy yolunun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

"Mescitli'de dere ıslahı çalışması incelendi"

AK Parti heyetinin bir sonraki durağı Mescitli Köyü oldu. Köyde gerçekleştirilen dere ıslahı projesini yerinde inceleyen Çalkın ve beraberindeki heyet, projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen heyet, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Köy halkının özellikle altyapı, ulaşım ve yerel hizmetlere ilişkin beklentileri değerlendirilirken, iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarılacağı belirtildi.

"Harmanlı'da tamamlanan yol hizmete sunuldu"

Programın bir diğer durağı ise Harmanlı Köyü oldu. Yapımı tamamlanan 3,5 kilometrelik köy yolunda incelemelerde bulunan Çalkın, yolun köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Köy sakinleriyle de bir araya gelen Çalkın, vatandaşların gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Tamamlanan yolun bölge halkının ulaşımını kolaylaştıracağı ve günlük yaşamlarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

"Her köye, her haneye ulaşacağız"

Ziyaret programının ardından değerlendirmelerde bulunan Adem Çalkın, hizmetlerin yalnızca ilçe merkezleriyle sınırlı kalmadığını, köylerde de yatırımların sürdüğünü belirtti.

Çalkın, amaçlarının Kars'ın bütün ilçelerinde ve köylerinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurgulayarak, "Her köye, her haneye ulaşarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.