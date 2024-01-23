AK Parti İBB adayı Murat Kurum: "Muhtarlarımız bizim her zaman mesai arkadaşımız olacak"

-AK Parti İBB adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de Muhtarlar ve STK üyeleriyle bir araya geldi

İSTANBUL - Muhtarlar ve STK üyeleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Muhtarlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın fedakar çalışmaların da hep takdirle izliyoruz. İstanbul'un fetret dönemini sizlerle, gençlerimizle, kadınlarımızla muhtarlarımızla ve Küçükçekmece ile birlikte bitireceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda Muhtarlar ve STK üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Kurum'a AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay eşlik etti. Düzenlenen etkinliğe AK Parti İstanbul milletvekilleri Bayram Şenocak, Şamil Ayrım, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Sami Şahin, MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Sami Sarısoy, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, muhtarlar ve çok sayıda STK üyesi katıldı. Kurum'u burada muhtarlar, siyasi parti üyeleri ve çeşitli STK üyeleri karşıladı. Murat Kurum programa katılan herkesle tek tek el sıkışıp selamlaştı. Kapıda kendini karşılayan kalabalık tarafından ilgiyle karşılanan Murat Kurum hatıra fotoğrafı çektirdi. Murat Kurum programda basın açıklamasında bulundu.

"Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız olacak"

Programda konuşan İBB Başkan adayı Kurum "Cumhurbaşkanı'mız de biz de her fırsatta muhtarlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Sizi demokrasimizin uç beyleri olarak tarif ediyoruz. Muhtarlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın fedakar çalışmaların da hep takdirle izliyoruz. İstanbul'un fetret dönemini sizlerle birlikte, gençlerimizle birlikte, kadınlarımızla birlikte, muhtarlarımızla birlikte Küçükçekmece ile birlikte bitireceğiz. Muhtarlarımız bizim her zaman mesai arkadaşımız olacak. Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız olacak. Elimizi annelerimizin babalarımızın elinden mahallelerimizden asla ve asla çekmeyeceğiz. Bizim yönetimimizde muhtarlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın başı öne eğilmeyecek. İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz. 31 mart akşamı İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve Küçükçekmece olacak" dedi.

"Küçükçekmece hala Aziz Yeniay başkanımızın hizmetleriyle duruyor"

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın yeniden hizmet edeceğini dile getiren Kurum "81 ilimizde yaptığımız görevlerde olduğu gibi yine heyecanlıyız. Motivasyonumuz çok yüksek. Yeni bir eser maratonuna başladık. Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için bekleyen bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri hizmetleri almak için sabırsızlıkla bekleyen İstanbullular var. Bunun için çok çalışacağız. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve kadınlarımızı düşünerek çalışacağız. Küçükçekmece'nin yarınlarını, 5 yılını, 10 yılını, 20 yılını, 100 yılını ve Yeni Türkiye 100 yılını düşünerek çalışacağız. Aziz başkanımız Küçükçekmece'nin çehresini baştan aşağı değiştiren isimdir. Şimdi yeniden sizlere hizmet etmek için karşınızda. O sizin evladınız. Aziz başkanın Küçükçekmece'de de Fetret Dönemi'ni bitirip Küçükçekmece'nin yeniden yükseliş dönemini başlatacaktır. Bu salon 31 mart akşamı Küçükçekmece ve insanları kazanacak diyor. Küçükçekmece hala Aziz Yeniay başkanımızın hizmetleriyle duruyor. Rahmetli Kadir Topbaş ağabeyimizin yapmış olduğu eserlerle duruyor. Bu eserlerin hepsi birer iz ve mühürdür. Bu mühürlerin anlamı bu güzel millete hizmet bizim işimizdir. Belediyecilik yerel yönetimler AK Parti kadrolarının, Cumhur İttifakı'nın işidir" şeklinde konuştu.