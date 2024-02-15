AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da riskli yapıları ortadan kaldırmak için çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da riskli yapıları ortadan kaldırmak için çalışacak

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul\'da riskli yapıları ortadan kaldırmak için çalışacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları ortadan kaldırmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Kurum, İstanbul'un güvenli ve sağlam yapılarla donatılması için gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

15.02.2024 12:32  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, " İstanbul'da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Murat Kurum, AK Parti, İstanbul, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da riskli yapıları ortadan kaldırmak için çalışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 14:08:20. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da riskli yapıları ortadan kaldırmak için çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement