AK Parti İl Başkanı Aksu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Aksu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

08.06.2022 15:47
AK Parti İl Başkanı Aksu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyündeki bir okul inşaatıyla ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyündeki bir okul inşaatıyla ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, dün talihsiz bir açıklama yaparak Sivas üzerinden gündeme gelmek istediğini öne sürdü.

Sivas'ı eğitim üzerinden eleştirmeye kalkan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Aksu, "Sayın Genel Başkan bilmelidir ki Sivas Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetlerimiz zamanında, eğitimden ulaşıma, sağlıktan turizme, gençlik ve spordan sanayi alanına kadar en büyük payları almıştır ve almaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen okulun inşaat süreciyle ilgili bilgiler veren Aksu, şunları kaydetti:

"Yakupoğlan köyünde bulunan ilkokul/ortaokul binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek 2020 yılında yıkım kararı alınmıştır. 21 Ağustos 2020 tarihinde yeni okul binası yapımı için ihaleye çıkılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Ancak gelişen süreçte yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuş bu nedenle 24 Mayıs 2022 tarihinde projenin tasfiyesine karar verilmiştir. Söz konusu işin yeniden ihale edilebilmesi için gerekli izin alınmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına bilgi ve belgeler gönderilmiştir. Devletimiz tarafından yeni ihale süreci başlatılmış olup 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecektir."

Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi eğitimle ilgili verdiği sözleri yerine getirmediğini de iddia etti.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Aksu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

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