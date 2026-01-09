Başkan Albayrak gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Albayrak gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Albayrak gazetecilerle bir araya geldi
09.01.2026 15:18  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gazetecilerle buluşan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP il başkanı ve belediye başkanlarını eleştirerek, 'Eskişehir'de ne yaptıklarını neden anlatmıyorlar?' şeklinde bir çağrı yaptı. Ayrıca, şehirdeki iklim değişiklikleri ve deprem dayanıklılığı gibi konulara da değindi.

Eskişehir'de gazetecilerle buluşan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "CHP il başkanı ve belediye başkanları bu şehirde ne yaptıklarını neden anlatmıyor? Sürekli genel siyaset yapıyorlar. Eskişehir'le ilgili ne yaptınız, anlatın" çağrısı yaptı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programının ardından AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Başkan Albayrak, "Biliyorsunuz ki şu an dışarıda kar yağıyor. Eskişehir'in geleceğini düşünmeyenler, gerçekten bugün karla beraber bu şehrin geleceğini düşünenlerin olduğunu görüyor. Çünkü bu konuyla alakalı şu an gündem çok yoğun. Hem Türkiye'de bazı illerimizde hem de Eskişehir'imizde, kuraklığın getirmiş olduğu noktada barajlardaki sıkıntıların zirveye çıktığı zamanları yaşıyoruz. Bununla alakalı tabii ki üzülüyoruz. Ondan dolayı da bu kar yağmasına, yağmur yağmasına gerçekten sevinir hale geldik. Tabii ki ocak ayı her zamanki gibi kış mevsimi ve yağış olması gerekiyor. Ancak iklim değişikliklerinden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle, şehri yönetenlerin ve bu şehir için belediye başkanı olanların geleceği düşünmesi ve bununla alakalı planlar yapması zorunludur diyorum" şeklinde konuştu.

"Bu şehirde ne yaptıklarını neden anlatmıyor?"

2025 yılı sonu itibarıyla 170 sayfalık bir faaliyet raporu yayınladıklarınını belirten Başkan Albayrak, "Bu raporda AK Parti hükümetlerimizin 2025 yılında Eskişehir'de yaptığı tüm icraatları tek tek anlattık. Buna rağmen CHP İl Başkanı hala, 'Bu şehri cezalandırıyorlar' diyerek konuşmak için konuşuyor. Biz diyoruz ki; TOKİ'den altyapıya, ulaşımdan lojistik merkez bağlantı yollarına kadar 2025 yılında yapılan tüm çalışmaları sürdürdük. Milletvekillerimizle birlikte bu projelerin tamamlanması için yoğun gayret gösterdik. İnşallah 2026 ve 2027 yıllarında yollarımızı bitireceğiz, Hasanbey Lojistik Merkezi'ni bağlamış olacağız. Ama şunu anlamakta zorlanıyorum: CHP il başkanı ve belediye başkanları bu şehirde ne yaptıklarını neden anlatmıyor? Sürekli genel siyaset yapıyorlar. Eskişehir'le ilgili ne yaptınız onu anlatın. Bakın biz AK Parti ailesi olarak halkımıza hesap verdik. Yaptıklarımızı anlattık. Spor salonları, okul bahçeleri, sahalar, gençlik alanları yaptık. Depreme dayanıklı şehir hedefiyle 6 bin 26 konutun ihalesi Şubat ayında yapılacak. Bu soğuk günde bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"Bizim düşüncemiz, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni yapılması"

Başkan Albayrak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'yle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Şimdi oradaki depreme dayanıklılık noktasındaki durumun, yapılan sonuçlarda çok çok sıkıntılı olmadığı ve bununla alakalı güçlendirme yapılması gerektiği yönünde bize gelen en son bilgi buydu. En son rapor böyleydi. Bu noktada da şu an ne yapılıyor? İnşallah bir planlama aşamasına gidilecek. Çünkü orada bir güçlendirme sürecine girildiği zaman, hasta sayısında ya da hasta bakımı noktasında bir azalmaya gitmeleri gerekiyor. Ondan dolayı da bir planlama yapılacak. Bizim düşüncemiz nedir? Oranın tekrardan Tıp Fakültesi Hastanesi olarak yeni yapılmasıdır. Ancak biliyorsunuz, şu an eski devlet hastanemizin olduğu bir alan da var. 590 yataklı. Onunla alakalı her türlü bilgi ve doküman Stratejik Bütçe Başkanlığı'na verildi." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, AK Parti, Politika, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Albayrak gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:34:00. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Albayrak gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.