AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova'da TOKİ Konutları İnşaatını Ziyaret Etti

Politika

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova ilçesinde devam eden TOKİ toplu konut projesi kapsamındaki 189 konutun inşaatını ziyaret etti.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı. Konuya ilişkin konuşan Albayrak, "TOKİ Depreme dayanıklı konutları Beylikova İlçemizde tüm hızıyla tamamlanıyor. Beylikova ilçemize değer katacak yeni yaşam merkezi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Albayrak, ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Başkanı Ümit Oktay Taşçı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.