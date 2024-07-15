AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova'da TOKİ Konutları İnşaatını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova'da TOKİ Konutları İnşaatını Ziyaret Etti

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesinde devam eden TOKİ toplu konut projesi kapsamındaki 189 konutun inşaatını ziyaret etti. Albayrak, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Albayrak, konutların depreme dayanıklı olduğunu belirterek, Beylikova ilçesine değer katacak yeni yaşam merkezinin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Ziyaretin ardından Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Oktay Taşçı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

15.07.2024 14:49
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AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova ilçesinde devam eden TOKİ toplu konut projesi kapsamındaki 189 konutun inşaatını ziyaret etti.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı. Konuya ilişkin konuşan Albayrak, "TOKİ Depreme dayanıklı konutları Beylikova İlçemizde tüm hızıyla tamamlanıyor. Beylikova ilçemize değer katacak yeni yaşam merkezi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Albayrak, ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Başkanı Ümit Oktay Taşçı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova'da TOKİ Konutları İnşaatını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova'da TOKİ Konutları İnşaatını Ziyaret Etti - Son Dakika
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