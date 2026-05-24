AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak: "Adliye önündeki görüntülerden rahatsız oluyorsunuz da dosyalardaki suçlar hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor"
24.05.2026 19:34
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bayramlaşma programında CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek, adliye önündeki görüntülerden rahatsız olanlara dosyalardaki zimmet, sahtecilik ve kara para aklama iddialarını hatırlattı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP'yi eleştirerek, "Adliye önündeki görüntülerden rahatsız oluyorsunuz da dosyalardaki zincirleme zimmet, evrakta sahtecilik, MASAK raporları ve kara para aklama iddiaları hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Odunpazarı ilçesinde bulunan Dede Korkut Parkı'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, vatandaşların bayramını kutlayarak, "Allah'ın izniyle bizler de yerel temsilciler olarak şehrimiz için 'AK Parti seninle Eskişehir' sloganı altında durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bu hafta Sivrihisar Devlet Hastanemizi açtık. İlçelerde TOKİ'lerimiz devam etmekte. Değerli Bakanımız Alparslan Bayraktar Bey'in gelmiş olduğu ve enerji yatırımları noktasında yapmış olduğu açıklamalar gerçekten Eskişehir'de '2026 bize Eskişehir'i anlatır, her 26 Eskişehir'i hatırlatır' noktasında yapmış olduğu sürprizleriyle bizleri daha da mutlu etti. Kızılyer Köprüsü'nü biliyorsunuz biz yaptık, şu an Odunpazarı Belediyesi'ne de verdik ama inşallah oranın herhalde üst tarafını yaparak yakın bir gelecekte hizmete açmış olacaklar. Kalaba'nın önündeki yolla alakalı sürecimizi inşallah bayramdan sonra başlatmış olacağız. Yani biz diyoruz ki 2026 her yerde bize Eskişehir'i anlatır" diye konuştu.

CHP'li siyasileri de eleştiren Albayrak, "Son günlerde kendi koltuklarını korumak için çabalayan lakin Eskişehir için zerre gayreti olmayan CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanı bizleri hiç şaşırtmıyor. Bunların Eskişehir yararına, şehrimize yakışır bir projelerini duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü ürettikleri bir proje ortada yok. Her zaman belirttiğimiz gibi sadece 'mış gibi' yapıyorlar. Sosyal belediyecilik yapıyormuş gibi, sorunları çözüyormuş gibi. Bunun en acı örneğine Tepebaşı Belediyesi'nde yaşanan skandallara geçtiğimiz günlerde hep birlikte şahit olduk. Hal böyleyken ortaya çıkan bu vahim tablo karşısında CHP belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanının hala siyasi hamaset üretmeye çalışmaları acınası bir durumdur. Milletin hayrıyla pişen aşevi yemekleri üzerinde kurulan iddialar konuşulurken, sahte imza raporları ortadayken, paravan şirketler ve milyonluk para trafiği soruşturulurken kimse çıkıp bize hukuk ve mağduriyet nutku yapmasın. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın rızkının kaynağı, yardımlaşma vicdanının merkezi olması gereken bir aşevini dahi liyakatsizliğin ve ihmallerin odağı haline getirdiler. Yıllardır Eskişehir'de oluşturdukları o dokunulmaz düzenin hiç bozulmayacağını sandılar. Şehrin kaynaklarını kendi çevrelerinin imtiyaz alanı gibi gördüler. Kurdukları algı duvarlarının arkasına saklanıp kimsenin hesap soramayacağını düşündüler. Ama artık kurdukları vitrin paramparça oluyor. Şimdi soruyoruz: Siz o meydanlarda çığırtkanlık yaparken, lüks villalarda yaşayanların belediye gücüyle servet düzeni kurdukları iddiaları varken neredeydiniz? Garibanın boğazından geçecek aşevi lokması üzerinden milyonlarca liralık usulsüzlük iddiaları ortaya saçılırken, o meydan kimlere emanetti? Belediye koridorlarında sahte imza iddiaları konuşulurken, yetkilileri uyarmak isteyen personeller güvenlikle kapı dışarı edilirken Eskişehir'in sahibi kimdi? Adliye önündeki görüntülerden rahatsız oluyorsunuz da dosyalardaki zincirleme zimmet, evrakta sahtecilik, MASAK raporları ve kara para aklama iddiaları hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor? Kendi belediyelerinde en temel sosyal yardım faaliyetlerinde dahi adaleti, liyakati ve huzuru sağlayamayanların Eskişehir'e vereceği hiçbir şey yoktur. Halka hizmet şuurundan bihaber olan bu zihniyetin tek yaptığı, başarısızlıklarını örtmek için devlet kurumlarımızla kavga etmek; tutturamazlarsa da Atatürk'ün arkasına saklanıp siyasi kalkan oluşturmaktır. Bu, şehrimiz adına ne kadar acı, ne kadar vahim bir durumdur. İşte Eskişehir'i bu vizyonsuzluklardan kurtarmak için önümüzdeki süreçte omuz omuza çalışmaya çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da yaptığı konuşmada vatandaşların bayramını kutladı. Toplu fotoğraf çekimi ve bayramlaşma ile sona eren programa protokol üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

