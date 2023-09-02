AK Parti İl Başkanı'nın oğlu tabancayla vuruldu - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı'nın oğlu tabancayla vuruldu

AK Parti İl Başkanı\'nın oğlu tabancayla vuruldu
Son Güncelleme: 02.09.2023 22:48

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Ali Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu, tartıştığı kişiler tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı. Olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Ali Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu (33), tartıştığı kişiler tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.

AYAKLARINA İSABET ETTİ

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu aynı zamanda Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi olan Mücahid Delioğlu, bilinmeyen nedenle, kimlikleri öğrenilmeyen kişilerle tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan mermiler Delioğlu'nun ayaklarına isabet etti.

AK Parti İl Başkanı'nın oğlu tabancayla vuruldu

DURUMU İYİ

Kanlar içersinde kalan Delioğlu, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Delioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından polis olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AK Parti İl Başkanı'nın oğlu tabancayla vuruldu
Kaynak: DHA

Ali Delioğlu, Şanlıurfa, AK Parti, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı'nın oğlu tabancayla vuruldu - Son Dakika
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