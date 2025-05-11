AK Parti İl Başkanı Saygılı'dan Anneler Günü mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında annelerin sadece bir evlada değil, bir millete can veren, ruh üfleyen ve yol gösteren yüce bir varlık olduğunu belirtti.

Annelerin sabrın en güzeline, sevginin en safına, duaların en makbulüne sahip olduğunu ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye büyüyorsa, Türkiye ayakta duruyorsa, bunun temelinde inançla yetiştirilmiş evlatlar ve onları yetiştiren analar vardır. Bizim medeniyetimizde kadın ve anne yalnızca aileyi değil toplumu da ayakta tutan mihenk taşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı gibi, 'bir milletin gücü, o milleti yetiştiren anaların gücüdür.' Annelik, sadece bir ünvan değil, bir sorumluluk, bir mücadele, bir dua ve bir teslimiyettir."