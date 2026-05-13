AK Parti Denizli İl Başkanı Ankara\'da yoğun temaslarda bulundu

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde üst düzey temaslarda bulundu. Denizli teşkilat çalışmaları ve yerel projelerin masaya yatırıldığı ziyaretlerde, kentin geleceğine dair önemli istişareler gerçekleştirildi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bir dizi temas ve toplantıya katılmak üzere gittiği başkent Ankara'da yoğun bir mesai harcadı. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde Genel Merkez birimlerini ziyaret eden Subaşıoğlu, Denizli'nin taleplerini ve teşkilatın saha çalışmalarını partinin en üst kademelerine aktardı. Başkan Subaşıoğlu, Ankara programı kapsamında ilk olarak Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'yı ziyaret etti. Ardından Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ile bir araya gelen Subaşıoğlu, Denizli'deki belediyecilik çalışmaları ve yerel yönetim stratejileri üzerine değerlendirmeler yaptı.

Ziyaret trafiği kapsamında; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Ceyda Bölünmez Çankırı, Bilal Uçar, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ege Bölge Başkanı Mustafa Esgin, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe ile ayrı ayrı görüşmeler sağlandı.

"Denizli'ye hizmet yolunda durmuyoruz"

Görüşmelerde Denizli teşkilatının dinamizmi, üye çalışmaları ve hedefler detaylıca ele alındı. Ziyaretlerin ardından bir değerlendirmede bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 'Denizli' vurgusu yaptı. Subaşıoğlu, "Genel Merkezimizin her bir birimiyle Denizli'miz için omuz omuza çalışıyoruz. Yerel yönetimlerimizden ekonomi birimlerimize kadar her alanda Denizli'mizin sesini duyuruyor, taleplerimizi iletiyoruz. Bizim önceliğimiz Denizli, hedefimiz ise hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti ulaştırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu açıklamasını, Denizli'mize olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, bizlere hizmet yolunda liderlik eden başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. O'nun çizdiği vizyonla, Denizli'miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı. - DENİZLİ