AK Parti İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

25.02.2022 08:40
AK Parti İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Seferihisar ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Seferihisar ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Sürekli, ilçe teşkilatıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ardından yerel medya ziyaretlerine sürdüren Sürekli, gazetecilerle sohbet etti, yerelde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Sürekli, daha sonra rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen AK Parti Seferihisar ilçe teşkilatı üyesi Atilla Acar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Seferihisar Müteahhitler ve İşadamları Derneği'ni de ziyaret eden Sürekli, ardından Düzce Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla buluştu.

Sürekli son olarak eski ilçe başkanlarından Reşat Kocaman'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Başkan Sürekli'ye, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ile il ve ilçe yönetiminden üyeler eşlik etti.

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Seferihisar, AK Parti, Hisarcık, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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