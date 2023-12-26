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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Şehit Aileleri Derneklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Şehit Aileleri Derneklerini Ziyaret Etti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, şehirde faaliyet gösteren şehit aileleri derneklerini ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terörle mücadelesini son terörist kalana dek sürdüreceğini söyledi. Ünsal, terörle mücadele konusunda AK Parti iktidarlarının gerekeni yaptığını belirtti ve şehit ailelerine ve gazilere yönelik hükümetin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Şehit Aileleri Derneklerini Ziyaret Etti
26.12.2023 - 18:00,
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, şehirde faaliyet gösteren şehit aileleri derneklerini ziyaret ederek; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terörle mücadelesini son terörist kalana dek sürdüreceğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ünsal; "Terör, terörün kaynakları, terörle mücadele konusunda AK Parti iktidarları gerekeni yapmaktadır. Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen vatan evlatlarına rahmet Türk Milleti'ne ise başsağlığı diliyorum. Biz, politikacılar olarak terörün önlenmesi noktasında bilgilendirmeleri yaparak terör mağduru vatandaşlarımız ve şehit ailelerimizin her zaman yanlarındayız" dedi. Kırşehir'de, Muharip Gaziler Derneği, Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Şehit Aileleri Derneği ve Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi Dul ve Yetimleri Derneğine ziyaret gerçekleştiren Ünsal; "Şehit ailelerine ve gazilere yönelik hükümetimizin çalışmaları devam etmektedir. Bizler, görüş ayrımı yapmadan şehit ailelerine ve gazilerimize bakıyoruz" diye konuştu.

Şehit ve gazi dernekleri de ziyarette il başkanının duyarlılığı konusunda teşekkür etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Kırşehir İl Başkanı Şehit Aileleri Derneklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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