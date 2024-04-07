AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ İlçesi\'ne Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Politika

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, ilk hayırlı olsun ziyaretini Babadağ İlçesi'ne yaptı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimden sonra ilk 'Hayırlı olsun' ziyaretini Babadağ İlçesi'ne gerçekleştirdi. Babadağ'da seçimi farkla kazanan Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişare eden Güngör, başarılar diledi. Çok yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini anlatan İl Başkanı Güngör, adaylığı döneminde de Başkan Kumral'ı ziyaret ederek seçim çalışmalarına destek verdiğini hatırlattı. Milletin kararını baş tacı yaptıklarına dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "Çok yoğun, seviyeli bir seçim dönemi yaşadık. Halkımız 31 Mart'ta da sandıklara giderek en doğal vatandaşlık hakkını kullanarak kendisine ve ilçesine beş yıl hizmetkarlık yapacak başkanını seçti. Seçim günü il genelinde sandıklarda herhangi bir üzücü olay yaşanmadı. Denizlililere yakışır büyük bir sükunet içinde yerel seçimi tamamladık. Başkanlarımızda mazbatalarını alarak görevlerine başladılar. Kendilerini kutluyorum, başarılar diliyorum. Aziz milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Babadağ ilçemiz gerçek belediyeciliği Murat Kumral başkanımızla yaşayacak. Babadağ ilçemize beş yıl hizmetkar olacak. İlk ziyaretimizi Babadağ ilçemize yaptık. Diğer ilçelerimizi de en kısa sürede ziyaret edeceğim. Bu vesile ile herkesin mübarek Ramazan Bayramını da şimdiden kutluyorum. Güzel bayramlara hep birlikte ulaşalım inşallah" dedi. - DENİZLİ