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AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması - Son Dakika

AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması

25.11.2021 22:21

AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması Kilis'te, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması

KİLİS - Kilis'te, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranışlar olduğunu ifade etti.

Öztin, "Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile 'Töre Nedeniyle' ifadesini ekleyerek, Töre Cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM'leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, Alo 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekün mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir" dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara, ve AK Partili kadınlar katıldı

AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması
AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması
AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması
AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması

İnsan Hakları, AK Parti, Kasım, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İl Kadın Kollarından kadına şiddet açıklaması - Son Dakika
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