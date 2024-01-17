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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB ve iştiraklerde çalışanların özlük haklarını iyileştireceğini açıkladı - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB ve iştiraklerde çalışanların özlük haklarını iyileştireceğini açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanların özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacaklarını belirtti. Kurum, emekçi kardeşlerini ezdirmeyeceklerini ve 1 Nisan'da bu konuda adım atacaklarını söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB ve iştiraklerde çalışanların özlük haklarını iyileştireceğini açıkladı
17.01.2024 - 21:26,  Güncelleme: 21:31
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB ve iştiraklerde çalışanların özlük haklarını iyileştireceğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB ve iştiraklerde çalışanların özlük haklarını iyileştireceğini açıkladı - Son Dakika
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