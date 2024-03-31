AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Oyunu Kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı. Kurum, "İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız" dedi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum, oğlu Mehmet ve kızı Zehra ile birlikte 11.00 sıralarında Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi. Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Kurum, okula güçlükle girebildi. Okul içerisinde de alkışlarla karşılanan Kurum, 1166 nolu sandıkta ailesi ile birlikte oyunu kullandı.
Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Öncelikle tüm İstanbul'u hemşerilerimize seçim süreci boyunca beni kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederim. 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Şengül hanım ile birlikte, oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması, hem trafik çilesini bitirilmesi, hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta birlikte atmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Tüm vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunan Kurum "Tüm vatandaşlarımızdan oylarını kullanmalarını istiyorum. Sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp, kullandıkları oylara sahip çıksınlar. İnşallah akşam 17.00'de oy verme işlemi bitecek. 31 Mart gelecek yüzler gülecek diyorduk, güneş doğacak diyorduk. İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda, adından saraçhanede bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimize paylaşacağız" şeklinde konuştu.
Murat Kurum, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda takip edeceğini söyledi. - İSTANBUL
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Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, seyyar sandık uygulaması ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı. Van'ın Başkale ilçesinde 8 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürülerek oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Hakkari'de ise hastane tedavisi gören ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlılar sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacakları okullara götürüldü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Hilalli Mahallesi İlkokulu'nda toplu oy kullanmak isteyen bir grup ile sandık müşahitleri arasında çıkan tartışmada 3 kişi darp edildi. Olayın ardından oy verme işlemi bir süre durduruldu ve jandarma önlem aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullandı. Kacır, seçimlerin demokrasinin bayram günü ve milli iradenin tecelli adresi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı için yapılan plan ve programlarla Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'ndaki 1052 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa eşi Gizem ve kızı Hilal Pehlivan ile birlikte gelen Burak Pehlivan oyunu kullandı. Pehlivan, Seçimlerin Efeler ilçemize, hemşehrilerimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Son sözü milletimiz söyleyecek" dedi. - AYDIN
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken gündelik yaşamlarında giydikleri yöresel kıyafetleri tercih etti. 210 seçmenin bulunduğu köyde, yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğu gözlemlendi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oy kullandı. Dağ, açıklamasında 4,5 milyon İzmirli'nin kazanacağına inandığını belirtti. Oy kullanma işlemine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
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