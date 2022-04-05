AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe öğrencilerle sahur yaptı

05.04.2022 13:25
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe öğrencilerle sahur yaptı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler'de bir öğrenci evine misafir oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler'de bir öğrenci evine misafir oldu. Önce mutfağa geçip kendi elleriyle menemen hazırlayan Kabaktepe, daha sonra öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu geceki sahurunu öğrencilerle birlikte yaptı. Esenler'de bir öğrenci evine misafir olan Kabaktepe, kendi elleriyle menemen hazırladı. Tercihini soğanlı menemenden yana kullanan Kabaktepe, daha sonra öğrencilerle hep birlikte sahur yapıp dua etti. Sahur öncesi öğrencilerle sohbet eden İl Başkanı Kabaktepe, hukuk ve mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerin derslerini de sordu. Samimi bir ortamda geçen sohbete öğrencilik anıları da eklenince renkli anlar yaşandı.

Sahur programına AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan da katıldı. - İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe öğrencilerle sahur yaptı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe öğrencilerle sahur yaptı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe öğrencilerle sahur yaptı

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AK Parti, İstanbul, Esenler, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika
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