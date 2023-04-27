AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Haberler.com'a özel açıklamalar yaptı

Katıldığı canlı yayın esnasında rahatsızlanan ve iki gündür programları iptal edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor. Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında son duruma ilişkin bilgi verdi.

"PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK"

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip "Kendisi de ifade etti, üşütmeden dolayı bir rahatsızlık yaşadı. Programlarına devam edecek" dedi.

"ONUN HIZINA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir programı olduğunu ve hızına yetişmekte zorlandıklarını ifade eden Kabaktepe,"Bayramın birinci günü İstanbul'daydık sayın Cumhurbaşkanımızla. Gaziosmanpaşa'da bir açılışımız vardı. Bayramdır, ailesi ile dinlenme fırsatı olsun diye 'Efendim isterseniz ikinci gün yapalım' dedim. Bana 'Hayır, ikinci gün deprem bölgesine gideceğim' dedi. Birkaç kere de ısrar ettim ama bayramın ilk günü bayram namazını Ayasofya'da kıldık, öğlende Sultanahmet'i açtık, ikindide de Gaziosmanpaşa'da miting yaptık. Yaklaşık 13-14 saat boyunca beraberdik. Biz onun hızına yetişmeye çalışıyoruz. Tüm milletimize de teşekkür ediyoruz, sağlık ve afiyet dileklerini ilettiler. Kendileri programlarına devam edecekler" şeklinde konuştu.