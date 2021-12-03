Üye Girişi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu

03.12.2021 13:02
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engelli vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engelli vatandaşlarla buluştu. Kabaktepe, "Engelli kardeşlerimiz için yapacağımız şeyleri sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Şişli'deki AK Nokta'da görev yapan engelli parti üyeleriyle bir araya geldi. Kabaktepe, üyeleri tek tek selamladıktan sonra kendilerine gül ve hediye paketi verdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençleri de kırmayan Kabaktepe, daha sonra standın başına geçerek partiye üye olmak isteyen vatandaşların kaydını aldı. Burada bir konuşma yapan Osman Nuri Kabaktepe, engellilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları sosyal sorumluluk olarak değil, bir zorunluluk olarak gördüklerini ifade etti.

"Sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız şeyleri bir sosyal sorumluluk bağlamında değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz. Yani öyle bir şeyin lütfedilmesi gibi değil, yapmamız gereken, nefes almak gibi, yemek yemek gibi, adam atmak gibi, zorunlu bir eylem olarak görüyoruz. Bunun için Anayasal düzenlemeleri 2002, 2003 yılından beri yapmaya gayret ediyoruz. Bazen boş zaman dolduralım, vakit boş şuraya gidelim denir ya işte bu o manada yapılacak bir çalışma değildir. Bunu yapmazsak olmaz. Engelli kardeşlerimizle ilgili tüm çalışmalarımızı kesinlikle olması, gerçekleştirilmesi, yerine getirilmesi zorunlu olan çalışmalar ve faaliyet alanları olarak görüyoruz. Bu sebeple engelli yasasını ilk hükümetimiz döneminde çıkarabildik. Bu sebeple Anayasamızda pozitif ayrımcılıkla ilgili bir şeyler yapabildik. Onun için engelli kardeşlerimizin hem kamu hem de özel istihdamda belli kotalarla çalıştırılma zorunluluğuna dair birtakım düzenlemeleri yapabildik. Bugünden sonra da hem kentlerimizin engelsiz bir kent haline getirilip yaşanabilir kılınması hem de ülkemizin engelsiz bir ülke haline gelmesi için yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra da hep beraber daha güzel şeylere imza atacağız. Bu farkındalık gibi vesilesiyle tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu dünyayı, bu ülkeyi, bu şehri beraber paylaşıyoruz, tüm kardeşlerimizle birlikte aynı eşitlik, duygu, hakkaniyet ve hep birlikte yaşamak zorundayız" diye konuştu.

"Bugün çok mutlutuz, hep böyle olalım İnşallah"

Programa katılan bir engelli annesi, "Bugün çok mutluyuz, iyi ki varsınız. İnşallah hep böyle olalım. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Engelli parti üyelerinden Emircan Satlık ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Başkanımız bize gül ve bir de paket verdi" diyerek duygularını ifade etti. - İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu

AK Parti, İstanbul, Engelli, Şişli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz! 14:00 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'a faiz tepkisi: Burası şeriat devleti mi! Yarım Nas olmaz! 13:45 Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'a faiz tepkisi: Burası şeriat devleti mi! Yarım Nas olmaz! Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 12:25 Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 11:44 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

Son Dakika Haberleri
13:59 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
13:58 Babasının feci şekilde dövdüğü 2 aylık Cihan bebekten güzel haber geldi! Yoğun bakımdan çıkarılmış
13:44 Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'a faiz tepkisi: Burası şeriat devleti mi! Yarım Nas olmaz!
13:32 Babasının işkence ettiği 2 aylık bebek yoğun bakımdan çıktı
13:25 Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı!
13:23 Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!
13:18 3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar
13:15 Türk filmi gibi! Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu
13:13 Son dakika! Merkez Bankası'ndan Dolar/TL'ye ikinci müdahale
13:06 Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!
Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş         
14:08
Miami'de tatil yapan Didem Soydan, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor Miami'de tatil yapan Didem Soydan, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor         
13:54
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı         
12:36
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 14:11:33. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli'de engellilerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement