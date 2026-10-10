AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Eyüpsultan'da 1 oy geçersiz sayıldığını söyledi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Eyüpsultan Belediyesi'ndeki başkanvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı adayının 1 oyunun geçersiz sayıldığını belirterek, "Biz iddia ediyoruz ki, buradaki seçimi AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın adayı Muhammet Çakır beyefendi kazanmıştır. Eyüpsultan'ımıza ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimlerinde CHP'nin adayı Cafer Parlak seçilmişti. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda konuşma yaptı.

"Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız"

Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirten Özdemir, "Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet alma' suçlamalarıyla görevden alınması sonucunda yapılan belediye başkanvekilliği seçimlerinde üçüncü tur oylamada, 14 Cumhur İttifakı meclis üyelerinin yanı sıra 5 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin oyuyla AK Parti ve Cumhur İttifakı adayımız Muhammet Çakır'a 19 oy verilmiştir. 18 oy ise Cumhuriyet Halk Partisi adayı Cafer Parlak Beyefendi'ye verildi. AK Parti'mizin geçerli olması gereken bir oyu, diğer seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. Oyumuz 18 olarak sayıldı. Adana Yüreğir Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde olduğu gibi İstanbul'da da yine aynı 19 sayısı AK Parti adayımıza çıkmıştı. Orada yapılan itirazlar neticesinde Adana 2. İdare Mahkemesinin üçüncü turdaki 19 oyun geçerli ve yeterli olduğu ifadesiyle orada başkanvekili olarak AK Parti'nin adayı seçilmişti. Biz de buradaki hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz. Aynı sonucu burada da alacağımıza inanıyoruz. Biz iddia ediyoruz ki, buradaki seçimi AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın adayı Muhammet Çakır Beyefendi kazanmıştır. Eyüpsultan'ımıza ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız" diye konuştu.

"Normal seçimlerde olduğu gibi pusulalar, mühürler, yöntemlerle en ufak bir şaibeye, en ufak bir yanlış karar almaya gitmeden, kararların verilmesidir"

Özdemir, "İstanbul'da ve memleketin farklı yerlerinde bazen hukuksuzluk yapılan durumlardan ötürü belediye başkanları görevden alınıyor ve yerine başkanvekilleri seçiliyor. Bazen de vefat gibi üzücü durumlar sonrası buna benzer kararlar alınıp, seçimlerin yapıldığını biliyoruz. Fakat bugün de gördük, bundan önceki seçimlerde de gördük. Maalesef 'G' harfini '6'ya' benzetme, 'Z' harfini '2'ye' benzetme gibi komedi içeren kararların alındığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Belediye Meclisi seçimlerinde belediye başkanvekili seçilirken, oradaki belediye divanı siyasi partilerden bir tarafın üstünlüğü neticesinde siyasal bir taraf olarak karar vermekte. Bu kararlar maalesef kendi siyasi partilerinin çıkarları doğrultusunda adalet duygusundan yoksun arkadaşlar tarafından yapıldı. Bir ilçenin kaderini belirleyecek olan, bir ilçenin yönetimini sağlayacak olan belediye başkanvekillikleri seçimlerinin artık bu usulle yapılmaması gerektiğini, bu şekilde taraflı bir yönetimle ülkemizin ve belediye seçimlerimizin karalandığını görüyoruz. Bizim önerimiz, aynı normal seçimlerde olduğu gibi pusulalar, mühürler, yöntemlerle en ufak bir şaibeye, en ufak bir yanlış karar almaya gitmeden, kararların verilmesidir" dedi.

"Eyüpsultan'ımızda AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi teşkilatlarımızla eşit hizmeti kazandırmanın mücadelesini vereceğiz"

Özdemir, seçim sonuçları konusunda hukuksal mücadele başlatacaklarına vurgu yaparak, "Milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı ilçelerdeki bu seçim sonuçlarını belirleyen divan heyetlerinin de, divan seçim kurulu gibi tarafsız, devletin ilgili organları tarafından yönetilmesinin gerekliğini hep birlikte görüyoruz. Bu şekilde bir düzenleme ile taraflı ve tarafsız vatandaşlarımızın tamamımın gündeminden artık düşürmemiz gerekmektedir. Bugün alınan sonuçlar ile gerekli hukuksal mücadelemizle mahkeme bizim talep ettiğimiz şekilde bir karar alırsa eğer bunun sonucunda Eyüpsultan'ımızda AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi teşkilatlarımızla eşit hizmeti kazandırmanın mücadelesini vereceğiz" şeklinde konuştu.