AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programı düzenlendi

AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programında 672 yetim çocuğa bayramlık kıyafeti için hediye çeki dağıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, burada yaptığı konuşmada, çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kaya, buluşmaların en güzellerinden birini bugün yaşadıklarını dile getirdi.

Kaya, "Sevgili çocuklar bugün ne için buradayız biliyor musunuz? Tayyip dedeniz size hediyeler yolladı. Az sonra size Cumhurbaşkanımızın hediyelerini vereceğiz. Ben şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Biz, dünyanın bütün çocukları mutlu olsun diye uğraş veren, gayret veren liderin yol arkadaşlarıyız. Cumhurbaşkanımız sizin gibi dünyadaki bütün çocukların yüzü gülsün diye çalışıyor, çabalıyor. Sizler gibi Allah'ın izniyle 100 bin evladımıza bayramlık hediyeler ulaştırıyoruz." diye konuştu.

"En güzeli bugünkü programdı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Özdemir, yarın hep birlikte güzel bir bayrama şahit olacaklarını belirterek "Ben öncelikle sizleri burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Ramazanda İl Başkanlığımızda çok programlar yaptık ama en güzeli bugünkü programdı. En güzeli sizin geldiğiniz, sizin olduğunuz programdı. İnşallah, Ramazan Bayramı'mızı da huzur içerisinde, güven içerisinde ve daha güzel bir Türkiye için hep beraber geçireceğiz. Sizler için çok çalışan birisi var. Ülkemiz için gecesini gündüzüne katan birisi var. Kim o, Recep Tayyip Erdoğan. Buradan Cumhurbaşkanımıza hep birlikte güçlü bir selam gönderelim." ifadelerini kullandı.

Su verimliliğine dikkat çekildi

Çocukların bayram öncesinde sevinç yaşadığı programda Hacivat ile Karagöz gösterisi yapıldı.

Gösteride su verimliliğine dikkat çekilerek israfın önlenmesinin önemi anlatıldı.

Salona getirilen Nasrettin Hoca karakteriyle vakit geçiren çocuklar oyunlar oynadı.

Çocuklar sahneye çıkarak hep bir ağızdan ilahiler söyleyip, şiirler okudu.