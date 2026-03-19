AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programı düzenlendi

19.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programında 672 yetim çocuğa bayramlık kıyafeti için hediye çeki dağıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, burada yaptığı konuşmada, çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kaya, buluşmaların en güzellerinden birini bugün yaşadıklarını dile getirdi.

Kaya, "Sevgili çocuklar bugün ne için buradayız biliyor musunuz? Tayyip dedeniz size hediyeler yolladı. Az sonra size Cumhurbaşkanımızın hediyelerini vereceğiz. Ben şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Biz, dünyanın bütün çocukları mutlu olsun diye uğraş veren, gayret veren liderin yol arkadaşlarıyız. Cumhurbaşkanımız sizin gibi dünyadaki bütün çocukların yüzü gülsün diye çalışıyor, çabalıyor. Sizler gibi Allah'ın izniyle 100 bin evladımıza bayramlık hediyeler ulaştırıyoruz." diye konuştu.

"En güzeli bugünkü programdı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Özdemir, yarın hep birlikte güzel bir bayrama şahit olacaklarını belirterek "Ben öncelikle sizleri burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Ramazanda İl Başkanlığımızda çok programlar yaptık ama en güzeli bugünkü programdı. En güzeli sizin geldiğiniz, sizin olduğunuz programdı. İnşallah, Ramazan Bayramı'mızı da huzur içerisinde, güven içerisinde ve daha güzel bir Türkiye için hep beraber geçireceğiz. Sizler için çok çalışan birisi var. Ülkemiz için gecesini gündüzüne katan birisi var. Kim o, Recep Tayyip Erdoğan. Buradan Cumhurbaşkanımıza hep birlikte güçlü bir selam gönderelim." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında 672 yetim çocuğa bayramlık kıyafet için hediye çeki takdim edildi.

Su verimliliğine dikkat çekildi

Çocukların bayram öncesinde sevinç yaşadığı programda Hacivat ile Karagöz gösterisi yapıldı.

Gösteride su verimliliğine dikkat çekilerek israfın önlenmesinin önemi anlatıldı.

Salona getirilen Nasrettin Hoca karakteriyle vakit geçiren çocuklar oyunlar oynadı.

Çocuklar sahneye çıkarak hep bir ağızdan ilahiler söyleyip, şiirler okudu.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:15:25. #.0.5#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.