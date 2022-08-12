Bakan Yanık: "Otel konforunda öğrenci yurtları, öğrenim destekleri gibi hizmetlerle gençlerimizi destekliyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beylikdüzü Yakuplu Kent Ormanı'nda gençlerle bir araya geldi. Bakan Yanık, "Öğrenim kredilerinde de ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakmaksızın, gelir testine tabi tutmaksızın bütün kardeşlerimize bu krediyi veriyoruz. Bundan sonra faiz de almayacağız. Otel konforunda öğrenci yurtları, öğrenim destekleri gibi hizmetlerle gençlerimizi destekliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında, Beylikdüzü Yakuplu Kent Ormanı'nda gençlerle bir araya geldi. Akşam saatlerinde başlayan programa AK Partili gençler ve parti mensupları da katıldı. Programda konuşan Bakan Yanık her koşulda gençleri destekleyeceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz bugünün üniversite öğrencilerine öğretim süresince bazı haklar tanıdık. Harç kredisini kaldırdık. Üniversite eğitimi de dahil ilköğretimden yüksek öğretime kadar devlet okullarında öğretim ücretsiz. Öğrenim kredisi isteyen her öğrenciye veriliyor. Hiçbir gelir testine tabi tutmaksızın veriyoruz, geri alıyoruz. Bir de geri ödemesiz burs var. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burslar. Biz şimdi öğrenim kredilerinde de ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakmaksızın, gelir testine tabi tutmaksızın bu krediyi isteyen bütün kardeşlerimize bu krediyi veriyoruz. Bundan sonra faiz de almayacağız. Otel konforunda öğrenci yurtları, öğrenim destekleri, üniversitelerin yaygınlaşması, gençlerimiz için istihdam alanlarının desteklenmesi, işverenin desteklenmesi ve birçok alanda gençlerimizi maddi ve teknik anlamda destekledik" dedi. - İSTANBUL