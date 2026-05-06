AK Parti İzmir'de dev teşkilat buluşması

06.05.2026 01:07
AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından kentin 4 farklı bölgesinde düzenlenen ve bin 297 mahalle başkanının katıldığı teşkilat buluşmaları yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantılarda konuşan il başkanı Bilal Saygılı, "En büyük gücümüz gönüllere dokunan teşkilat ruhumuzdur" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'in Küçük Menderes, Yarımada, Bakırçay ve Merkez ilçe bölgelerinde gerçekleştirilen buluşmalara; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Genel Merkez Koordinatörü Adnan Günnar, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu katıldı. 3 kademe 30 ilçe başkanı, ilçe yönetimleri ve bin 297 mahalle başkanının yer aldığı toplantılarda saha çalışmaları ve önümüzdeki dönemin yol haritası masaya yatırıldı.

"İzmir Modeli" 81 ilde uygulanacak

AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan ve başarıyla uygulanan toplantı modelinin, önümüzdeki süreçte Türkiye genelindeki 81 ilde de hayata geçirileceği bildirildi. Programlar kapsamında mahalle başkanlarının görevleri, sandık yönetim kurulları ve üye ziyaretleri gibi kritik konularda teşkilat mensuplarına eğitimler verildi.

"Heyecanımız ilk günkü gibi taze"

Toplantılara başkanlık eden ve teşkilata yönelik değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Bilal Saygılı, AK kadroların milletle aynı istikamette yürümeye devam ettiğini vurguladı. Saygılı, "AK Parti olarak bizim en büyük gücümüz makamlar, unvanlar ya da binalar değil, gönüllere dokunan teşkilat ruhumuzdur. Her toplantımızda gördük ki AK Parti teşkilatları dimdik ayaktadır. Heyecanımız ilk günkü gibi tazedir, kararlılığımız sarsılmazdır. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunu İzmir'de en güçlü şekilde hissettirmektir" ifadelerini kullandı.

"İzmir'de ulaşılmadık gönül bırakmayacağız"

Teşkilatın bir dava hareketi olduğunun altını çizen Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna atıfta bulunarak şunları kaydetti: "Bizim anlayışımızda teşkilat, milletin derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen büyük bir dava hareketidir. Mahalle başkanımızdan sandık müşahidimize kadar her bir yol arkadaşımız bu yürüyüşün omurgasını oluşturmaktadır. Bizim davamız şahsi hesapların değil, milletin geleceğinin davasıdır. Siyaset anlayışımız laf üretme siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetidir. Kapı kapı dolaşan, vatandaşın talebini not eden teşkilat mensuplarımızla gurur duyuyoruz. İzmir'de ulaşılmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

