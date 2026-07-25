Başkan Saygılı’dan Danışma Meclisi’nde birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika
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Başkan Saygılı’dan Danışma Meclisi’nde birlik ve beraberlik vurgusu

Başkan Saygılı’dan Danışma Meclisi’nde birlik ve beraberlik vurgusu
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Daraltılmış İl Danışma Meclisi'nde teşkilat çalışmalarını değerlendirerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Saygılı, 'Bugün kardeşliği güçlendirme, daha fazla çalışma ve daha fazla gönle dokunma günüdür' dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin Daraltılmış İl Danışma Meclisi Programı'nda yaptığı konuşmada teşkilat çalışmalarını değerlendirerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Saygılı, teşkilatların milletle kurulan en sağlam bağ olduğunu belirterek, "Bugün kardeşliği güçlendirme, daha fazla çalışma ve daha fazla gönle dokunma günüdür" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programa; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Genel Merkez İl Koordinatörü Adnan Günnar ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Toplantının ana gündem maddesini teşkilat içi dayanışma ve önümüzdeki dönemde yapılacak saha çalışmaları oluşturdu.

Toplantıda teşkilat mensuplarına hitap eden İl Başkanı Bilal Saygılı, partilileri aynı heyecanı paylaşan büyük bir ailenin ferdi olarak nitelendirdi. Siyasette birlik ruhunun önemine dikkat çeken Saygılı, teşkilat mensuplarını buluşturan ana unsurun millete hizmet etme iradesi, memleket sevgisi ve ortak inanç olduğunu kaydetti. Vatandaşın kapısını çalan, sevincini ve sıkıntısını paylaşan kadroların toplumsal dayanışmanın en güçlü örneğini sergilediğini ifade eden Saygılı, sokak sokak büyüyen bu gönül seferberliğinin Türkiye'nin en büyük siyasi partisine dönüştüğünü vurguladı. Büyük hedeflerin ancak sağlam teşkilatlarla hayata geçeceğini belirten Saygılı, bu yapının fedakarlık, sadakat, disiplin ve ortak hedefler etrafında kenetlenerek büyüdüğünün altını çizdi.

Ülkenin üretim, teknoloji, eğitim ve altyapı alanlarında yeni hedeflere ilerlediğini hatırlatan Saygılı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Kalıcı eserler bırakmanın ve güçlü hizmetler üretmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Başkan Saygılı, bundan sonraki süreçte daha çok çalışıp, daha çok dinleyeceklerini ve sahada daha fazla bulunacaklarını ifade etti. Milletin beklentilerini yakından takip ederek çözüm odaklı bir anlayışla yola devam edeceklerini aktaran Saygılı, gençlerin heyecanı ve üretkenliği ile kadınların emeği ve fedakarlığının, Türkiye'nin toplumsal gelişimindeki en önemli güç kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Önlerinde yeni hedefler, yeni sorumluluklar ve fırsatlar olduğunu belirten Saygılı, sözlerini, "Bu hedeflere ulaşacak irade, azim ve kararlılık bu salondadır. Bugün umudu büyütme, kardeşliği güçlendirme, daha fazla üretme ve gönle dokunma günüdür. Çünkü milletimizle yürüdüğümüz bu yol, ortak geleceğimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın yoludur. İnanıyoruz, çalışacağız, üreteceğiz ve başaracağız" ifadeleriyle noktaladı.

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Saygılı’dan Danışma Meclisi’nde birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika

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