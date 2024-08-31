AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İEF açılışında protokolde oturtulan kişiye tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İEF açılışında protokolde oturtulan kişiye tepki gösterdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde protokolde oturtulan kişiye tepki gösterdi. Saygılı, CHP'nin provokatörü onur konuğu olarak ağırlamasını eleştirerek, ülkenin geleceğinin milli iradeye sahip çıkanların ellerinde olduğunu vurguladı.

31.08.2024 16:47
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve tahliye edilen kişinin protokolde oturtulmasına tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada 93. İEF açılışına Dilruba Kayserilioğlu'nun onur konuğu olarak davet edildiğini savunarak, "AK Parti seçmenine ağız dolusu hakaret eden provokatörü onur konuğu diye ağırlayan CHP'nin gölge başkanı, bu müflis siyaseti tıpkı selefi gibi kendisine vazife edindi." ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceğinin nefret siyasetine sarılanların değil milli iradeye sahip çıkanların ellerinde olduğunu ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Adını sözde düşünce özgürlüğü koydukları siyasi bataklıkta kin ve nefret değirmenine su taşıyan, teröristi kutsayan ve hakarete kucak açan CHP'nin siyaset tarzı, bu milletle asla barışamadı, barışamayacak. Özgür Özel'in CHP'de değişim olarak pazarlamaya çalıştığı yeni meşrep, lümpen şahsiyetlere CHP'nin protokol yolunun açılmasından öteye geçemedi. Bu ülkenin geleceği, nefret siyasetine sarılanların değil, milli iradeye, milli değerlere ve milletin tertemiz vicdanına sahip çıkanların ellerindedir."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da konuyla ilgili açıklamasında İEF'nin siyasete alet edildiğini belirterek, "Verdiği sokak röportajında kullandığı ifadelerden dolayı millet iradesini hiçe sayan Dilruba Kayserilioğlu ile aynı karede yer almak nedir? Protokolde niçin yer almıştır? Sayın Özel'in bakış açısındaki protokol kavramı neyi ifade etmektedir?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İEF açılışında protokolde oturtulan kişiye tepki gösterdi - Son Dakika

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