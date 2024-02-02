AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir çeyrek asır kaybetti, artık kaybedecek zamanı yok

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, büyükşehir ve ilçe belediye başkanı adaylarının yerli ve üretken kimliklere sahip olduğunu belirterek, "İzmir çeyrek asır kaybetti. Bu bir insan ömrüdür. ve artık kaybedecek zamanı yoktur. Hemşerilerimizin tercihlerine saygımız hep sonsuz oldu. Ama artık, terazinin dengesi değişti." dedi.
Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada partisi tarafından gösterilen büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Tüm adaylarının "yerli ve üretken" sıfatlarıyla tarif edilebileceğini aktaran Saygılı, başta büyükşehir adayı Hamza Dağ olmak üzere tüm isimlerin yaşadıkları yerin seveni ve sevileni olduğunu, her birinin alanlarının uzmanı ve işinin ehli kişiler olduğunu belirtti.
Adayları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'den umutlu ve heyecanlı ayrıldığını kaydeden Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, yıllardır İzmir'e hamilik yapan, İzmir'i koruyan, kollayan, yol göstericilik yapan, şehrin önünü açan bir isim. Belediye başkanı olma yetkisiyle yapabileceklerini hayal dahi edemiyorum. 30 ilçemizde her bir adayımız, yola çıktığı ilçeyi avcunun içi gibi biliyor, çünkü oranın insanları. İçlerinden biri. Başarı hikayeleri olan, işlerinin ehli isimler. Bu ekip, İzmir'i modern, çağdaş ve sürdürülebilir bir şehir haline getirme hedefiyle yola çıkmıştır."
İzmir'in yıllardır kuru gürültüyle yönetildiğini savunan Saygılı, bıçağın kemiğe dayandığını ve İzmirlilerin bu kez son sözünü değişimden yana söyleyeceğine inandığını belirtti.
Saygılı, şunları kaydetti:
"İzmir çeyrek asır kaybetti. Bu bir insan ömrüdür. ve artık kaybedecek zamanı yoktur. Hemşerilerimizin tercihlerine saygımız hep sonsuz oldu. Ama artık, terazinin dengesi değişti. Bunu son dönemde daha yoğun görüyoruz. İzmir artık gerçek hizmet, gerçek belediyecilik istiyor. Kendisine verilen sözler tutulsun istiyor. İzmir'in artık lakırdıya, eğreti işe tahammülü kalmadı. Artık bu tablo değişecek. Biz kavga, iç çekişme, fesatlık bilmeyiz. Egolarımız, millete hizmet aşkımızın üstünde bir parlaklıkta değildir. İnsanların manevi ve milli değerleriyle siyaset yapmayız. Siyasi tercihlerine göre pazarlığa oturmayız, iş üretmeyiz. İzmir nihayet bu eşikte. Gerçek hizmet verecek olana oyunu emanet edecek ve kazanacak."
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Antalya'da anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ortalama 20 gram olan yeşil eriğin adedi 100 TL'den satılırken, 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
Son Dakika › Politika › AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir çeyrek asır kaybetti, artık kaybedecek zamanı yok - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?