AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir çeyrek asır kaybetti, artık kaybedecek zamanı yok

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, büyükşehir ve ilçe belediye başkanı adaylarının yerli ve üretken kimliklere sahip olduğunu belirterek, "İzmir çeyrek asır kaybetti. Bu bir insan ömrüdür. ve artık kaybedecek zamanı yoktur. Hemşerilerimizin tercihlerine saygımız hep sonsuz oldu. Ama artık, terazinin dengesi değişti." dedi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada partisi tarafından gösterilen büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüm adaylarının "yerli ve üretken" sıfatlarıyla tarif edilebileceğini aktaran Saygılı, başta büyükşehir adayı Hamza Dağ olmak üzere tüm isimlerin yaşadıkları yerin seveni ve sevileni olduğunu, her birinin alanlarının uzmanı ve işinin ehli kişiler olduğunu belirtti.

Adayları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'den umutlu ve heyecanlı ayrıldığını kaydeden Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, yıllardır İzmir'e hamilik yapan, İzmir'i koruyan, kollayan, yol göstericilik yapan, şehrin önünü açan bir isim. Belediye başkanı olma yetkisiyle yapabileceklerini hayal dahi edemiyorum. 30 ilçemizde her bir adayımız, yola çıktığı ilçeyi avcunun içi gibi biliyor, çünkü oranın insanları. İçlerinden biri. Başarı hikayeleri olan, işlerinin ehli isimler. Bu ekip, İzmir'i modern, çağdaş ve sürdürülebilir bir şehir haline getirme hedefiyle yola çıkmıştır."

İzmir'in yıllardır kuru gürültüyle yönetildiğini savunan Saygılı, bıçağın kemiğe dayandığını ve İzmirlilerin bu kez son sözünü değişimden yana söyleyeceğine inandığını belirtti.

Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmir çeyrek asır kaybetti. Bu bir insan ömrüdür. ve artık kaybedecek zamanı yoktur. Hemşerilerimizin tercihlerine saygımız hep sonsuz oldu. Ama artık, terazinin dengesi değişti. Bunu son dönemde daha yoğun görüyoruz. İzmir artık gerçek hizmet, gerçek belediyecilik istiyor. Kendisine verilen sözler tutulsun istiyor. İzmir'in artık lakırdıya, eğreti işe tahammülü kalmadı. Artık bu tablo değişecek. Biz kavga, iç çekişme, fesatlık bilmeyiz. Egolarımız, millete hizmet aşkımızın üstünde bir parlaklıkta değildir. İnsanların manevi ve milli değerleriyle siyaset yapmayız. Siyasi tercihlerine göre pazarlığa oturmayız, iş üretmeyiz. İzmir nihayet bu eşikte. Gerçek hizmet verecek olana oyunu emanet edecek ve kazanacak."