AK Parti İzmir İl Başkanı: Karşıyaka Belediyesi'nde Haciz İşlemi Yapanın Sorumlusu Cemil Tugay - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı: Karşıyaka Belediyesi'nde Haciz İşlemi Yapanın Sorumlusu Cemil Tugay

AK Parti İzmir İl Başkanı: Karşıyaka Belediyesi\'nde Haciz İşlemi Yapanın Sorumlusu Cemil Tugay

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan haciz işlemiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, sorumlunun Cemil Tugay olduğunu belirtti. Saygılı, CHP'nin ilçeleri yönetemeyenlerle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme ısrarını eleştirerek, bu tür manzaraların daha sık görüleceğini ifade etti.

09.05.2024 09:45
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Karşıyaka Belediyesi'nde alacaklısını makam odasına hatta halkla ilişkiler birimindeki masa ve sandalyelerin başına dikecek kadar büyük bu ayıbın sahibi Cemil Tugay'dır." ifadesini kullandı.

Saygılı, sosyal medya hesabından, Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan haciz işlemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'nin ilçeleri yönetemeyenlerle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme ısrarını sürdürdüğü için bu manzaraların daha çok görüleceğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Ardında makam odasına haciz getirdiği bir belediye bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın durumu aslında hiç de yabancı değil. Hatta, tarihin tekerrürü. Çünkü geçtiğimiz 5 yıl boyunca da İzmir'i, daha önce başkanlık yaptığı Seferihisar'ı enkaza çeviren CHP'li Tunç Soyer yönetmişti. Bir belediyenin en temel işlerinden biri olan park, bahçe, çocuk oyun alanı gibi kalemler için belediyeye haciz getirecek, Karşıyaka Belediyesi'nde alacaklısını makam odasına hatta halkla ilişkiler birimindeki masa ve sandalyelerin başına dikecek kadar büyük bu ayıbın sahibi Cemil Tugay'dır ve bu durumu İzmir kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı: Karşıyaka Belediyesi'nde Haciz İşlemi Yapanın Sorumlusu Cemil Tugay - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı: Karşıyaka Belediyesi'nde Haciz İşlemi Yapanın Sorumlusu Cemil Tugay - Son Dakika
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