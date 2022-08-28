AK Parti İl Başkanı Sürekli Gönül Seferberliği kapsamında ilçeleri ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gönül Seferberliği programı kapsamında Kiraz, Ödemiş ve Bayındır'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli Bayındır'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kiraz ve Ödemiş'te ilçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sürekli, Ödemiş'te yatırımlara ara vermediklerini kaydederek, sona gelinen Rahmanlar Barajı ile ilçenin su sorununu çözeceklerini söyledi.

Diş hastanesi ödeneğini çıkarmak için uğraştıklarını aktaran Sürekli, "Ödemiş'in toplu konut ihtiyacı için çalışıyoruz. Engellere rağmen çalışıyoruz. Büyükşehir'in açtığı davalara rağmen yol aldık. 500 konutluk ilk etap TOKİ evleri, sahipleriyle buluşmak üzere. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi için onay vermişti. Dil Terapi ve Çocuk Gelişimi bölümleri 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Sürekli, hizmet anlayışlarında ayırma - kayırma bulunmadığını kaydederek, "Üvey evlat yok. Kimse kendisiyle bizi bu konuda mukayese etmesin. Ödemiş bu açıdan önemli bir örnek. Sayılı gün kaldı, inşallah emaneti geri alacağız." diye konuştu.

Bayındır ve Kiraz'ın olağanüstü bir yerel hizmet dönemi yaşadığını belirten Sürekli, şöyle devam etti:

"Kiraz'da başta hastane, onunla birlikte inşa edilecek TOKİ konutları uzun zamandır Büyükşehir engeliyle karşı karşıya. Bu hastane ilçe için elzem. Halkın beklentisi, temel ihtiyacı da olsa hiç vicdanları sızlamadan taş koymakta üstlerine yok. Bunu birçok yerde görüyoruz. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız devrede. Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım konuyu yakından takip ediyor. Bu hastane Kiraz'a yapılacak."