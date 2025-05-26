AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Tugay'a Tepki: 'Sözlerinizi Tutun' - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Tugay'a Tepki: 'Sözlerinizi Tutun'

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı\'dan Tugay\'a Tepki: \'Sözlerinizi Tutun\'
26.05.2025 16:42  Güncelleme: 16:45
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konut projeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. Saygılı, inşaatların durduğunu ve belediyenin çalışanlarına verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirtti, Tugay'a bu konuda çağrıda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen'de 3 bin 100 konutun lansmanını yaptığını ancak Çiğli'de belediye personeli için yaptırdığı konutlarda 1 yıldır çalışma yapılmadığını, inşaat seviyesinin de yüzde 27 kaldığını belirtti. Saygılı, "Belediye personelinden 200 milyon TL, hemen yan parselde ise kurulan bir başka kooperatiften 500 milyon TL'ye yakın para alındı temel dahi atılmadı. Sayın Cemil Tugay'a çağrımız açık ve nettir, İzmirli'yi yeni hayallerle oyalamayı bırakın. Önce geçmişte verilen sözleri tamamlayın. Önce kendi personelinize ve vatandaşa 'anahtar teslim' dediğiniz, paralarını aldığınız evleri bitirin, teslim edin" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu ancak 1 yıldır şantiyede işlerin durduğu konutlarla ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi. Tugay'ın bir yılı aşkındır görevde olmasına rağmen, somut bir hizmet üretmek yerine, lansmanlarla, internet siteleriyle, afişlerle algı yönetimine devam ettiğini belirten Başkan Bilal Saygılı, "Sayın Tugay, 5 yılda 25 bin konuta yapacağını vaat etti. İlk olarak, 2.7 milyar TL değerindeki belediye arazisinin belediye şirketi olan Ege Şehir Planlamaları A.Ş.'ye ayni sermaye olarak devredilmesiyle Menemen'de, Mart ayında 3 bin 100 konutluk yeni bir projenin lansmanını yaptı. Sadece lansman! Ancak biz bu filmi daha önce izledik. Aynı Ege Şehir Planlamaları A.Ş., 2021 yılında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP gruplarımızın desteğiyle, sadece belediye çalışanlarımızın ev sahibi olabilmesi için, tüm iyi niyetimizle devrettiğimiz 55 bin metrekarelik arazide, 2022'de inşaata başladı. Ancak ne oldu? Tam 3 yıl geçti, ortada biten bir proje yok. Belediye çalışanı 450 kişi, Ege Şehir Planlamaları A.Ş. ile 'anahtar teslim konut' sözleşmesi imzaladı, 275 milyon TL'nin yaklaşık 200 milyon TL'sini peşin ödedi. Toplamda 540 konut yapılacaktı, inşaatın seviyesi yüzde 27, şantiye 1 yıldır tamamen durmuş vaziyette. Hemen yan parselde ise kurulan bir başka kooperatiften 500 milyon TL'ye yakın para alındı, temel dahi atılmadı. Toplamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi, vatandaşlarımızdan ve belediye personelinden yaklaşık 700 milyon TL topladı, ama ortada ne bitmiş bir bina ne de teslim edilmiş bir daire var."

Kendi çalışanına verdiği sözü tutamamış bir belediye, nasıl olacak da Menemen'de 3 bin 100 konutu yapacak?

Belediye çalışanlarına başladıktan sonra 30 ayda bitirileceği sözü verilen sosyal konut projesinin hayata geçmediğini, bu proje bitirilmeden Menemen'de lansmanı yapılan 3 bin 100 konutluk projenin nasıl yapılacağı sorusunu soran Başkan Saygılı, "Şimdi açıkça soruyoruz: Kendi çalışanına verdiğin sözü tutamamış bir belediye, nasıl olacak da Menemen'de 3 bin 100 konutu yapacak? Sayın Cemil Tugay'a çağrımız açık ve nettir: İzmirliyi yeni hayallerle oyalamayı bırakın. Önce geçmişte verilen sözleri tamamlayın. Önce kendi personelinize ve vatandaşa "anahtar teslim" dediğiniz, paralarını aldığınız evleri bitirin, teslim edin. Bugün 3 bin 100 konut için lansman yapıyorsunuz ama ortada bitirilmeyi bekleyen 900 daire var. Bir de İZBETON rezaletinde, 5 bine yakın İzmirliyi mağdur ettiniz. Bu kentte daha fazla mağduriyet oluşturmayın. AK Parti olarak biz, İzmir'in kaynaklarının şeffaf, adil ve etkin kullanılmasını istiyoruz. Kendi şirketi eliyle çalışanını ve vatandaşını mağdur eden bir belediye, bırakın yeni proje yapmayı, önce bu hesabı vermek zorundadır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Tugay'a Tepki: 'Sözlerinizi Tutun' - Son Dakika

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