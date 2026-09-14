AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Karabağlar'daki TOKİ konutlarının 2027'de biteceğini söyledi - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Karabağlar'daki TOKİ konutlarının 2027'de biteceğini söyledi

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, engellemelere rağmen Karabağlar'da yapımı süren TOKİ konutlarının 2027 yazının başında tamamlanacağını bildirdi. Saygılı, projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 15'e ulaştığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, engellemelere rağmen Karabağlar ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının 2027 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Saygılı, açıklamasında, Uzundere Mahallesi'nde inşası süren TOKİ konutlarının normalde 2020 yılında başlayacağını ancak yerel yönetim tarafından projeye yönelik açılan davalar nedeniyle engellemeler yaşandığını belirtti.

Gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl ekim ayında inşaat çalışmalarına başlandığını vurgulayan Saygılı, "Burada 101 bin 770 metrekarelik inşaat alanına sahip, 65 bloktan oluşan büyük bir proje yükseliyor. Projede 786 konut ve 6 kapıcı dairesi bulunuyor. Bunların 30'u 1+1, 528'i 2+1, 228'i ise 3+1 konutlardan oluşuyor. Ayrıca 2 ticaret merkezi, toplam 10 dükkan ve 1 cami olacak. Projenin 67 bin 626 metrekarelik bölümünü ise yeşil alan olarak planlandı." ifadelerini kullandı.

Projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 15 seviyesine ulaştığı bilgisini paylaşan Saygılı, engellemeler sonucu yaşanan gecikmelere rağmen projenin hızlandırıldığını, çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktardı.

Konutların tamamlanması sürecine de değinen Saygılı, şunları kaydetti:

"İnşallah 2027 yazının başlangıcında bu konutlar tamamlamış olacak. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. İzmir'de bugüne kadar 30 binin üzerinde TOKİ konutu ürettik. Bundan sonra da üretmeye, İzmirli hemşehrilerimizi güvenli, modern ve nitelikli konutlarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Karabağlar'daki TOKİ konutlarının 2027'de biteceğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Karabağlar'daki TOKİ konutlarının 2027'de biteceğini söyledi - Son Dakika
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