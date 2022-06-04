AK Parti İzmir İl Başkanlığının toplantısı sona erdi - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanlığının toplantısı sona erdi

04.06.2022 12:30
AK Parti İzmir İl Başkanlığının toplantısı sona erdi

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürütme kurulu ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği iki günlük toplantısı tamamlandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürütme kurulu ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği iki günlük toplantısı tamamlandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda çeşitli kararlar aldıklarını belirtti.

Bu kararların 3 başlıkta toplanabileceğini aktaran Sürekli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İzmir'in genel ve yerel ihtiyaçlarında, sorunlarında çözüme giden yollar, teşkilat çalışmalarımız ve planlamalar, 2023 hedefine doğru yol haritamız. İzmir için, halkımız için ve teşkilatımızı daha etkin kılacak önemli kararlar verdik. Dev eserler için karınca gibi çalışmak gerekiyor ki 20 yılımız bunun kanıtı. İzmir hazır olsun. Önümüzdeki kısa dönemde onlarla birlikte hayatı kolaylaştıracak, iz bırakacak paylaşımlarda bulunacağız. Aldığımız kararlar yenilik ve gelişme getirecek."

Sürekli, İzmir'de 15 bin yeni üye sayısını 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini, "Gönül kapısı" ziyaretleriyle özellikle yaşlılar, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi aileleri, bakıma muhtaç vatandaşların ziyaret edileceğini belirtti.

Partide daha önce görev yapanlara aktif görev verileceğini, AK Parti belediyelerinin başarılarının duyurulacağını kaydeden Sürekli, dijital platformları daha aktif kullanacaklarını, bu doğrultuda "Siyaset 5.0 Projesi"ni hayata geçireceklerini bildirdi.

Sürekli, il ve ilçe teşkilatlarında e-arşiv'e geçileceğini, e-teşkilat sisteminin kurulacağını, oluşturulacak Strateji Geliştirme Merkezi ile kenti için yeni stratejilerin üretileceğini, dijital dünyanın her alanda olduğu gibi siyasette de en tercih edilen mecrası haline gelen metaverse teknolojisinin kullanımı hakkında da çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Bugünün dünden iyi olduğunu, yarının bugünden daha iyi olacağına inandığını aktaran Sürekli, "İçinden geçtiğimiz zorlu sürecin getirdiklerini büyük fedakarlıklarla göğüsleyen milletimizin yanındayız. Yine birliğimiz kazanacak. Yine Türkiye kazanacak. Yine İzmir kazanacak. Ülkesini ve yaşadığı yeri seven kimse aksini söyleyemez. Hizmetin adresi AK Partidir. Bu gerçeklik, 20 yılla sabittir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanlığının toplantısı sona erdi - Son Dakika

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