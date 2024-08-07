AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama'da muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

07.08.2024 14:18
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bergama Ziraat Odası'nda 24 mahalle muhtarıyla buluşan Çankırı, sorun ve talepleri dinledi.

Yerel yönetimler ve merkezi hükümet olarak istişareyi bırakmamaları gerektiğini dile getiren Çankırı, "İzmir'i yıllardır yetersiz politikaları yüzünden hizmet çarkından yoksun bırakmış bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Karşılıklı olarak istişareleri bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Çobanlar Mahalle Muhtarı Ziyaettin Demir, Çobanlar ile Tırmanlar mahalleleri arasındaki 7 kilometrelik yolun bozuk olduğunu, 18 Temmuz'da Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın öldüğü, ulaştırma personeli Özgür Dilsiz'in yaralandığı kazanın da bu nedenle meydana geldiğini savundu.

Ceyda Bölünmez Çankırı, Demir'in sözleri üzerine "Böyle bir sorun böyle bir iddianın karşılığı var ise elbette peşini bırakmayız. Alsancak'ta elektrik faciasında iki canımızı kaybettik. Şimdi de burada konuyla ilgili verilen dilekçeler var ama nedense bu tür iddiaların odağında olan muhalefeti 'görmedim-duymadım-bilmiyorum' üçgeninde görüyoruz." diye konuştu.

Çankırı, kazada şehit olan Şahin Dönertaş'ın eşi Meltem Dönertaş ile yaralanan Dilsiz'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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