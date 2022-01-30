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AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Menderes ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Menderes ilçesini ziyaret etti

30.01.2022 12:39
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Menderes ilçesini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes ilçesindeki kamu yatırım inşaatlarını inceledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes ilçesindeki kamu yatırım inşaatlarını inceledi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada ilçe ziyaretinde kamu yatırımlarını gezdiğini, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiğini belirtti.

Menderes'e 2014-2019 dönemindeki AK Parti belediyeciliğiyle sayısız hizmet yapıldığını kaydeden Kaya, kamu yatırımlarıyla Menderes'in cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

Kaya, İZBAN'dan doğalgaza, karayolu çalışmalarından kavşak düzenlemelerine kadar birçok kamu yatırımının ilçeye kazandırıldığını aktararak, "Menderes'imize yapılan kamu yatırımları ortada. Yatırımlar hız kesmeden devam etti. Menderes gençlik merkezini tamamlayıp hizmete açmıştık. Şimdi 19 Mayıs Stadyumu'nu yeniliyoruz. 2022 yılında Menderes'imize 6 yeni okul kazandırıyoruz. Turizmde de dev projemiz olan Özdere Yat Limanı'nda ÇED onayı çıktı. 84 milyon liraya mal olacak bu büyük yatırım ile Menderes'imiz turizmde çağ atlayacak."

Kaya, Menderes'te yılların hayali olan hastane sorununu çözdüklerini, bölgenin en modern, en yenilikçi hastanelerinden birisini ilçeye kazandırdıklarını belirterek, temmuz ayında hizmete açılacağını kaydetti.

Kaya, Menderes ziyareti kapsamında partililerle de bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Menderes ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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