AK Partili Nasır, Karabağalar'a imar planı müjdesini verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Karabağlar'da 10 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık riskli alanın tamamının uygulama imar planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandığı müjdesini verdi. Nasır, "Yıllardır tüm engellemelere rağmen İzmirli hemşehrilerimizin bir an önce dönüşüm yapmalarının önünün açılması için bakanlıkça özveriyle yapılan çalışmalar sonucu planlar onaylanarak, askıya çıkarıldı. Çöküntü alanları olan ve acil dönüşümün yapılması gerekli bu mahallelerle ilgili umarım siyasi bir malzeme olarak düşünülerek iptali için tekrar dava açılmaz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Karabağlar'da Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim mahalleleri sınırları içinde yer alan 5 etaplı 540 hektar riskli alanın tamamına 1/5000 ölçekli nazım imar planın ve 101 hektarlık 1. etabın 1/1000 ölçekli uygulama imar planın ve Aşık Veysel ve Osman Aksünger Mahallesi sınırları içinde 106 hektarlık riskli alana ilişkin Bakanlığa sunulan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandığını duyurdu.

"Uzun yıllardır İzmir'de 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası ile tek bir daire dahi dönüşüm yapmayan Büyükşehir Belediyesi ve CHP zihniyetinin, AK Parti hükümetinin 6306 Sayılı yasa ile dönüşüm yapmasını engellemeye çalıştı" diyen AK Partili Nasır, şöyle devam etti: "İzmir'de CHP zihniyeti hiçbir şey yapmadığı gibi AK Parti olarak bizim çalışmalarımızı da engellemek için mahkeme kapılarında durmaktan geri adım atmaz hale geldiler. Ama bizim gayemiz hizmet etmek olduğu için tüm engellemelerine rağmen, Bakanlığımızın özverili çalışmaları sonucunda, riskli bölgede beklenen planlar onaylandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca askıya çıkarılan planlar, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Engelleme politikası güden İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu huyundan vaz geçsin

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "2005 yılından bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye yasası 73. madde ile sadece 1000 konut yaparken, 6306 yasa ile bir tek daire dahi dönüşüm yapmadı. Hükümetimizin yapmasını da engellemeye çalıştı. Bunca yıldır engelleme politikası güden CHP zihniyeti, artık bu huyundan vazgeçip, nüfusunun büyük çoğunluğun kent merkezinde, fay hatlarının üzerinde, depreme dayanıksız yapılarda ve belediyelerin sorumluluk alanı içinde yaşandığı İzmir'in dönüşümü için çok daha somut çalışmalar yapması gerekir. Yasalar çerçevesinde bize düşen her türlü göreve ve desteğe 7-24 hazır olduğumuzu her fırsatta belirtiyoruz. İzmir'in artık deprem riskine karşı kaybedecek zamanı kalmamıştır, bu hayati mesele siyaset üstü bir meseledir, bu konuda ilgili aktörlerin görevlerini zaman kaybetmeden yerine getirmeleri önemli ve veballi bir sorumluluktur." dedi. - İZMİR