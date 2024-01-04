AK Parti İzmir Milletvekili ve İl Başkanı, Suriyelilere anaokulu iddialarına tepki gösterdi

AK Parti İzmir milletvekili Eyüp Kadir İnan ve İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bornova Anadolu Lisesi yerleşkesi içinde yapımına başlanan anaokuluyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamalarına dikkat çekerek "ağaçların kesilerek Suriyelilere anaokulu yaptırıldığı" yönündeki iddiaları ortaya atanlara tepki gösterdi.

İnan yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptığına işaret ederek tüm onay ve izinleri alınmış olan ve yapımı için tek bir ağacın kesilmediği projenin bölgenin ihtiyacı olması nedeniyle hayata geçirildiğini aktardı.

Projenin "Suriyeliler için yapıldığı" yalanlarını ortaya atanların sahte kampanyalar oluşturarak buna Bornova Anadolu Lisesi ve öğrencilerini de alet ettiğini ifade eden İnan, "Lisedeki çalışmada hiçbir ağaç zarar görmemiştir. Yapılan tüm çalışmalar sadece ve sadece İzmir'in pırlanta çocukları içindir. Kötü emellerinizi İzmirli gençlerin üzerinde kullanmayın artık." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise CHP'nin her durumdan yalan yanlış bilgilerle siyasi rant sağlama eğiliminde olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Hali hazırda tüm onay ve izinleri alınmış olan ve yapımı için tek bir ağacın kesilmediği proje alanının fotoğraflarını paylaşıp, üstüne de 'Suriyeliler için yapıyorlar' yalanını ekleyerek boşa düşmüşlerdir. Okul, bölgenin ihtiyacıdır ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın detaylı açıklaması gerçeği gözler önüne sermiştir. Boş ve asılsız çıkışlarla prim yapma sevdaları yine kursaklarında kalmıştır. İzmir'e hizmet etmek isteyen ve bunu engellemeye çalışanların kimler olduğu halkımız tarafından da daha net görülmektedir."