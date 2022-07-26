AK Parti İzmir teşkilatları, "Gönül Kapısı" projesiyle evlere konuk oldu

AK Parti İzmir teşkilatları, "Gönül Kapısı" programı kapsamında 30 ilçede eş zamanlı engelli ve aileleri, yaşlılar, huzurevleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkanlığın koordinesinde teşkilatlar, ziyaretleri bin 294 mahallede ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile engelli, yaşlı, şehit-gazi koordinasyon birimleri, mahalle yönetimleri ile gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir Sosyal Politikalar Başkanı Semiha Paçacı bu denli geniş katılımlı bir programı ilk defa yaptıklarını belirterek aynı anda binlerce kişiye dokunduklarını, AK Parti'nin sosyal devlet kapsamında engellilere, yaşlılara, şehit yakınlarına ve gazilere her zaman sahip çıktığını belirtti.

AK Parti ailesi olarak hayata geçirdikleri politikalarla "Gönül Kapısı"nı hep araladıklarını ve devamlı sahada olduklarını dile getiren Paçacı, şunları kaydetti:

"İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli öncülüğünde İzmirimizde girmedik sokak, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmamak için Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak ziyaretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Engellilerimiz, yaşlılarımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle hep bir arada, gönül gönüleyiz. Onların istek ve taleplerini bir bir not alıyor, hayatlarını kolaylaştırıcı tüm adımları AK Parti hükümeti olarak bir bir hayata geçiriyoruz. Geçen 20 yıl içinde önce insan diyerek, iyilikte ve hayırda yarışmanın faziletine inanarak, adeta ilmek ilmek örerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir sosyal devlet inşa ettik. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarken, milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmanın mücadelesini verirken işte bu şekilde gönül medeniyetimizi de ihya etmenin gayreti içinde olduk."