AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Aziz milletimizin bir kuruşunun boşa harcanmasına göz yumamayız"

AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Bölge Meclis Üyelerimizle Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantıları"nda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Aziz milletimizin bir kuruşunun boşa harcanmasına göz yumamayız" dedi.

AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Bölge Meclis Üyelerimizle Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantıları"nın kuzey metropol ilçelerini kapsayan kısmı, Çiğli İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. İzmir'de etkili ve yerinde muhalefet yaptıklarına dikkat çeken Başkan Sürekli, "Kamunun, vatandaşımızın yararına olan projelere destek verdik ve vermeye devam ediyoruz, ancak kamu yararı olmayan konularda kimse kusura bakmasın, aziz milletimizin bir kuruşunun boşa harcanmasına göz yumamayız" diye konuştu.

Kuzey metropol ilçeleri kapsayan toplantıda konuşan Başkan Sürekli, mahalle başkanlığından ilçe ve il yönetim kadrolarına kadar teşkilatın farklı alanlarında görevler aldığını hatırlattı. Meclis üyeliği de yaptığını kaydeden Başkan Sürekli, "Meclis üyeliği zordur hem meclis üyeliğinin sorumlulukları hem de teşkilat çalışmalarının sorumlulukları vardır. O nedenle meclis üyeliği önemli bir görevdir, vatandaşın oylarıyla seçilirsiniz ve emek, özveri ile fedakarlık ister." dedi.

Etkili ve yerinde muhalefet

AK Parti'nin genelde iktidar, İzmir'de ise muhalefette olduğunu dile getiren Başkan Sürekli, "İzmir'de, etkili ve yerinde muhalefet yapıyoruz. Bilimsel veriler doğrultusunda hareket ediyoruz. Sorumluluklarımızın bilincinde, güçlü teşkilat yapımızla ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e her geldiğinde güzel kentimizin üzerine çöken kötü kokuyu hep dile getirdi. Bizler de sürekli gündemde tuttuk ve artık dayanılamaz hale geldi. Sahadaki çalışmalarımızda, vatandaşlarımızın ilk gündem maddeleri; kötü koku, alt yapı yetersizliği ve hizmetsizlik" diye konuştu.

"Kimse kusura bakmasın"

AK Parti olarak İzmir'de kamu yararı gözetilen projelere her zaman destek olduğunu kaydeden Başkan Sürekli, "Siyaset yapmak, eleştirmek başka, kamu yararına, vatandaşımızın yararına projelere destek olmak ayrı şeylerdir. Biz muhalefetimizi de gerçekten yapıyoruz ve sonuç alıyoruz. Çiğli'de tramvay projesine destek verdik, Cumhurbaşkanımız çok kısa sürede projenin yatırım planları içine alınmasını sağladı. Yine Buca metrosu ve Özkanlar pazaryerinde destek verdik. Fakat geldiğimiz noktada, Çiğli Tramvayı kaç yıl oldu bir türlü tamamlanamadı. Hızlı bir şekilde onay alınan Buca metrosu bambaşka bir hale geldi, orada yapılanlar gün gibi ortada. Kamunun, vatandaşımızın yararına olan projelere destek verdik ve vermeye devam ediyoruz, ancak kamu yararı olmayan konularda kimse kusura bakmasın, aziz milletimizin bir kuruşunun boşa harcanmasına göz yumamayız." dedi.

Önce 2023 sonra 2024

AK Parti İzmir teşkilatının her zaman İzmirlinin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Sürekli, Haziran 2023'te yapılacak seçimlere hazır olduklarını söyledi. Sahadaki çalışmalarından yola çıkarak elde ettikleri geri dönüşler doğrultusunda, AK Parti'nin İzmir'de birinci parti olacağını sözlerine ekleyen Başkan Sürekli, "Bu iddiamızı Cumhurbaşkanımız da İzmir'de adaylığını açıkladığı programda dile getirdi. Teşkilatımıza, aziz milletimize olan güvenimiz tam. Biz üzerimize düşeni yapıp sandıklara sahip çıkacağız. 2023'ü tamamladıktan sonra 2024'te yapılacak yerel seçim maratonu başlayacak. Artık CHP'li belediyeler hemşehrilerimizi çok yordu. Kadim şehrimiz, AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak." diye konuştu. Cumhur İttifakı belediyelerin merkez ilçelere göre daha az destek almasına rağmen çok daha fazla yatırım yaptığına dikkat çeken Başkan Sürekli, tüm engellemelere rağmen yatırım ve projelerin hız kesmeden süreceğini ifade etti. - İZMİR