AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Birlik, beraberlik, kardeşlik, gönüldaşlık ve 'hepimiz olmak' devam ettikçe bize kimse bir şey yapamaz." dedi.

09.11.2024 17:18
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Birlik, beraberlik, kardeşlik, gönüldaşlık ve 'hepimiz olmak' devam ettikçe bize kimse bir şey yapamaz." dedi.

AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi'nde bir konuşma yapan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlarına çok güvendiğini, teşkilatlarından aldığı güçle dünyaya meydan okuduğunu söyledi.

Şen, AK Parti'de "biz" değil, "hepimiz" kavramının benimsendiğini belirterek, "Biz, demek bile ayrımcılıktır. O kadar inceltiyorum. Hepimiz, hiç kimse dışarıda kalmayacak şekilde. Küçükler küçüklüğünü bilecek, büyükler büyüklüğünü bilecek ve kardeşçe yürüyeceğiz. Hepimiz yürüyeceğiz. Dimdik yürüyeceğiz ve Cumhurbaşkanımızı dönüp arkasına baktırmayacağız ki o yoluna devam edecek. Bunun başka yolu yoktur. Böyle yaparsak bu zalimler tek tek diz çökecekler." diye konuştu.

Bunun yolunun birlik, beraberlik, kardeşlik, gönüldaşlık, hep beraber olmaktan geçtiğini vurgulayan Şen, "Burada garantimiz kardeşliğimizdir, gönüldaşlığımızdır, birliğimizdir, beraberliğimizdir. Birlik, beraberlik, kardeşlik, gönüldaşlık ve hepimiz olmak devam ettikçe bize kimse bir şey yapamaz." dedi.

"Yalan onların diline yuva yapmış"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da karşılarında siyaset yapanların bir süredir sistematik şekilde izledikleri bir strateji olduğuna dikkati çekerek, bunun da hiç izah etmeye çalışmadan, mahcup olmadan sürekli yalan söylemek olduğunu kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından konserlere yapılan ödemelerle ilgili yayınlanan bir haberin videosunu izleten Büyükakın, "Bunlar şu ana kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle ilgili sayısız iftiralar attılar. Cevap verildiğinde hiçbir şekilde mahcup olmadılar, yeni yalanlar söylemeye devam ettiler. İnsan olan, yüreğinde biraz insanlıktan kırıntı kalan bir insan bir yalanla yakalandığında mahcup olur, utanır ama utanmayacaklar. Yalan onların diline yuva yapmış. Varlık sebepleri yalan." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sadece bir konsere 198 milyon liralık ödeme yaptığını" söylediğini aktararak, "Bunu ispatlasınlar görevde 1 dakika duran şerefsiz, namussuz, alçaktır. Ben onlardan bunu ispatlayamazlarsa aynısını beklemiyorum. Yapamayacaklarını biliyorum çünkü. Onlar koltuğa bağlı yaşarlar." diye konuştu.

Belge olarak da AK Parti'li belediyelerin organizasyon ihalelerini açıkladıklarını ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "2023/1594350 numaralı" ve tutarı 198 milyon lira olan ihalesini gösterdiklerini belirten Büyükakın, trollerin ve CHP'ye yakın gazetelerin de bunu yaydığını kaydetti.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ'nin aldığı söz konusu ihale dosyasının görüntüsünü sahnedeki ekrana yansıtarak, şunları kaydetti:

"Bilgi evleri, akademi liseler, gençlik merkezleri, oralarda yapılan bütün hizmetlerle ilgili bir dosya. 16 bilgi evi, 12 akademi lise, 5 gençlik merkezi, 5 gençlik kampı, 98 tesisteki spor okullarına son 1 yılda gelen 140 bin evladımız bu hizmetlerden yararlandı. 130'dan fazla tesiste yaklaşık 140 bin çocuğumuza hizmet verildi. Bu 198 milyon lira, o 198 milyon lira. Yalanınız ifşa oldu. Apaçık yakalandınız. Bundan sonra attığınız bütün iftiralarda bir kez daha ifşa olacaksınız, yaptığınız her hamlede bu sizin yüzünüze çarpılacak. Hodri meydan diyorum. Saldırmaya devam edin, her saldırınızda mahcup olacaksınız."

Kongreye, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Veysal Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmit 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

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